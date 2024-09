A Ampel pretende ampliar o âmbito do seu plano de pensões para trabalhadores.

A vida aposentada não é sempre um leito de rosas com apenas a pensão estatutária. As pensões das empresas podem contribuir, mas apenas cerca de metade dos trabalhadores atualmente se beneficiam disso. A coalizão de trânsito visa aumentar a participação, especialmente em pequenas empresas, ao introduzir novos incentivos.

O governo alemão propôs expandir os esquemas de pensão ocupacional. O gabinete aprovou um projeto de lei do Ministério do Trabalho e Finanças. Esta medida visa persuadir empresas a tornar as pensões ocupacionais uma parte mais significativa da planejamento da aposentadoria. A ambição é torná-lo padrão, até mesmo em pequenas empresas, de acordo com o Ministro do Trabalho Hubertus Heil.

Atualmente, mais da metade (54%) de todos os trabalhadores segurados socialmente na Alemanha se beneficiam de pensões das empresas. O Ministério do Trabalho destaca que há défices em pequenas empresas, muitas vezes não afetadas por acordos coletivos, e entre trabalhadores de baixa renda que precisam ser corrigidos.

No futuro, pequenas empresas poderão oferecer este benefício aos seus funcionários. De acordo com o documento do gabinete, "A promoção da pensão ocupacional para trabalhadores com menores rendimentos será aprimorada na lei tributária". Isso significa que as empresas terão maior certeza para oferecer promessas de pensão ocupacional. Mais especificamente, o limite de renda para a promoção será aumentado para 2.718 euros por mês. Além disso, os trabalhadores não perderão a promoção devido a aumentos salariais.

O porta-voz do governo Wolfgang Büchner disse que os fundos de pensão terão mais liberdade para alcançar melhores retornos no mercado de capitais e, consequentemente, pensões ocupacionais mais altas. No entanto, o estado antecipa uma perda anual de 155 milhões de euros em impostos devido às melhorias tributárias a longo prazo.

A associação de seguros GDV aplaudiu a promoção aprimorada para trabalhadores de baixa renda. Agora, a política deve se concentrar na reforma da promoção de planos de aposentadoria privados. O porta-voz Büchner mencionou que não há uma data definida para isso, "As discussões estão em andamento". O sindicato IG Metall concordou que a lei poderia beneficiar as faixas de renda mais baixas. No entanto, a regulamentação que permite a indivíduos segurados com menos de 50 anos proteger-se contra possíveis cortes de pensão com pagamentos extras é prejudicial. A coalizão de trânsito (SPD, Verdes e FDP) deseja abolir esta regra para as gerações futuras, permitindo-a apenas para os idosos.

