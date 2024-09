A Ampel introduz um plano de contribuição para a reforma atrasada

Em uma tentativa de estimular o crescimento, o governo concordou com um incentivo de adiamento de pensão. Este incentivo visa abordar a escassez de trabalhadores qualificados, encorajando indivíduos a continuarem a trabalhar além da idade de aposentadoria. No entanto, a coalizão governante está enfrentando desafios de TI durante a implementação desta iniciativa.

O governo propôs um novo bônus para aposentados que decidirem continuar a trabalhar. Atualmente, aposentados podem aumentar seus futuros pagamentos de pensão trabalhando além da idade de aposentadoria padrão. No futuro, aposentados também terão a opção de receber esses benefícios como um valor único, conhecido como incentivo de adiamento de pensão. Esta iniciativa faz parte da "iniciativa de crescimento" acordada pela coalizão e agora deve ser aprovada pelo parlamento.

O incentivo é isento de impostos e é determinado pelo valor da renda da pensão perdida e pelas economias de seguro-saúde acumuladas pelo fundo de pensão durante o período de emprego contínuo. De acordo com as estimativas do grupo social VdK, um indivíduo que atingiu uma reivindicação de pensão de cerca de €1.600 brutos ao atingir a idade de aposentadoria e então trabalha por um ano com a média salarial poderia receber um pagamento isento de impostos de cerca de €22.000.

Aqueles que pretendem se beneficiar deste incentivo terão que ter paciência, pois a nova regulamentação entrará em vigor em 1º de janeiro de 2028, para permitir que o seguro de pensão se prepare tecnológica e organizacionalmente. "No entanto, períodos de emprego a partir de 1º de janeiro de 2025 já podem ser considerados para o incentivo de adiamento de pensão", observa Heil em uma carta de cobertura à proposta do gabinete. O Ministério Federal do Trabalho também está examinando com o seguro de pensão se e como um método de pagamento alternativo ao incentivo de adiamento de pensão pode ser oferecido em casos em que o emprego termina antes de 31 de dezembro de 2027.

Além deste pagamento único, aposentados ainda terão a opção de aumentar sua pensão mensal continuando a trabalhar. Adiar a aposentadoria por um ano aumenta a pensão de velhice em seis por cento. Além disso, este aumento é devido às contribuições contínuas para o fundo de pensão. De acordo com uma recente pesquisa da Xing, mais da metade dos indivíduos com 50 anos ou mais pode visualizar trabalhar além da idade de aposentadoria.

Empregadores podem pagar diretamente as contribuições de segurança social

Outra nova regulamentação proposta pelo governo permite que os empregadores paguem as contribuições que fazem para os aposentados diretamente para os aposentados. O objetivo desta regulamentação é aumentar sua renda e incentivá-los a permanecer em seus empregos por mais tempo. Se os empregadores não pagarem as contribuições aos aposentados, eles deverão continuar a pagar as contribuições dos empregadores aos fundos de seguro-desemprego e de pensão.

"Those who wish to voluntarily contribute their knowledge and skills beyond retirement age will benefit from the new regulations. This is an important step in ensuring experienced skilled workers for our economy," stated Federal Minister of Labor Hubertus Heil of the SPD. His cabinet colleague, Federal Minister of Economics Robert Habeck of the Greens, added: "The measures adopted are crucial for Germany's economic development due to demographic changes, as we cannot afford to do without the knowledge, skills, and experience of those who still wish to work."

Mudanças em contratos temporários e benefícios para sobreviventes

A proposta legislativa também inclui mudanças em contratos temporários e benefícios para sobreviventes para indivíduos que desejam continuar a trabalhar além da idade de aposentadoria. Essas mudanças visam facilitar para indivíduos estenderem seu emprego e trabalharem enquanto recebem um benefício para sobreviventes, como uma pensão de viúvo(a). De acordo com o Ministério Federal do Trabalho, o emprego em tempo integral com o salário mínimo estatutário enquanto recebe um benefício para sobreviventes não resultará em uma dedução de sua pensão. De acordo com a Confederação Sindical Alemã, a renda mensal bruta para uma semana de trabalho de 40 horas no salário mínimo é de aproximadamente €2.150.

Aposentados que optarem por continuar a trabalhar além da idade de aposentadoria agora terão a oportunidade de receber um pagamento adicional isento de impostos, chamado incentivo de adiamento de pensão. Este incentivo faz parte dos esforços do governo para abordar a escassez de trabalhadores qualificados e é esperado para entrar em vigor em 1º de janeiro de 2028.

As novas regulamentações também permitem que os empregadores paguem diretamente as contribuições de segurança social aos aposentados, fornecendo-lhes uma renda aumentada e encorajando-os a continuar a trabalhar. Esta iniciativa, junto com o incentivo de adiamento de pensão, visa reter trabalhadores qualificados experientes na força de trabalho.

