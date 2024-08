A alta incidência de tentativas de deportação fracassadas

O suposto autor do incidente em Solingen deveria ter sido removido da Alemanha, mas isso não aconteceu. Este é apenas um dos muitos casos: milhares de remoções falham todos os anos. Muitos indivíduos removidos se escondem ou causam perturbações.

O suspeito do ataque na Breitscheidplatz de Berlim em dezembro de 2016, Anis Amri, também deveria ter sido removido. No entanto, o procedimento não foi iniciado devido à falta de documentos de identificação de Amri.

Esses incidentes não são raros. Dois terços das remoções na Alemanha falham. Embora tenha havido mais remoções durante a primeira metade do ano, apenas cerca de 56% dos 24.000 retornos planejados ocorreram. Em 2021, 31.330 remoções falharam.

Regulamento de Dublin Transfere a Responsabilidade

No caso de Solingen, uma data de transferência para a Bulgária foi agendada no ano passado, mas não ocorreu. Quando a autoridade de imigração responsável em Bielefeld visitou sua acomodação de refugiados em Paderborn para pegá-lo, ele estava desaparecido. Issa H. havia fugido e ficou sem rastro por meio ano. Meses depois, ele reapareceu nas autoridades e acabou sendo alojado em um centro de refugiados em Solingen.

A remoção falhou devido à Regulamentação de Dublin. Essa regra estabelece que o país da UE responsável pela aplicação de asilo é aquele em que o indivíduo entrou inicialmente. Nesse cenário, teria sido a Bulgária. No entanto, o desaparecimento de Issa H. após o prazo de seis meses fez com que a Bulgária não fosse mais responsável. "Ele entrou na responsabilidade alemã como refugiado de Dublin", explica o Ministro Federal da Justiça, Marco Buschmann. "Portanto, precisamos discutir como podemos remover, especialmente em casos de Dublin, mais rápido e efetivamente."

As Remoções são Anunciadas

O principal problema com as remoções infrutíferas é que os indivíduos frequentemente não estão em sua residência ou acomodação quando a polícia chega para pegá-los. Isso ocorre porque as datas de remoção são anunciadas com alguns dias de antecedência. Os indivíduos afetados estão cientes da abordagem da polícia e têm tempo suficiente para se esconder.

"Três quartos dos casos falham por essa mesma razão, um número muito alto", diz o presidente da polícia sindical da Baviera, Florian Leitner, na RTL. Poderia-se alterar o método de entrega, "para que não sejam entregues alguns dias antes", mas isso exigiria mudanças legais, explica Leitner.

Os indivíduos afetados também se avisam. Ativistas também alertam os deportados através das redes sociais ou serviços de mensagem que uma viagem de charter para remoções está sendo organizada. Se não houver assentos disponíveis nos aviões, fica claro que é uma viagem de remoção, diz o porta-voz da polícia em Berlim, Benjamin Jendro, no jornal de Berlim "Tagesspiegel".then, the officers often find the first affected individual, but not the second one.

Instalações de Detenção para Deportação Insuficientes

As autoridades agora podem entrar em outros quartos em acomodações em grupo, não apenas no quarto do indivíduo sujeito à remoção, como determinado pelo Bundestag no início do ano. No entanto, uma busca abrangente não é viável, especialmente em grandes acomodações, de acordo com o representante da polícia sindical da Baviera, Leitner. Isso causaria perturbação e um grande deslocamento da polícia. Se um indivíduo não for encontrado, a autoridade de imigração responsável é informada em vez disso. Essa autoridade então decide sobre o próximo passo, como solicitar uma ordem de detenção para deportação.

No entanto, há muito poucas instalações de detenção para deportação, critica o presidente da polícia sindical, Andreas Roßkopf, na ntv. Embora o Bundestag tenha expandido a duração máxima para detenção de deportação de 10 para 28 dias, isso não adianta muito se todas as 800 instalações de detenção para deportação estiverem ocupadas, como ocorreu no ano passado, de acordo com o presidente da polícia federal, Dieter Romann.

A ministra do Interior federal, Nancy Faeser, tem até agora uma postura relaxada em relação a esse assunto. Ela acredita que o governo federal tomou medidas suficientes e "desencadeou um grande pacote de repatriação". No entanto, ela acredita que a responsabilidade pela provisão de instalações de detenção para deportação cabe aos estados federais.

Muitas remoções falham no aeroporto ou no avião. Companhias aéreas ou pilotos recusam-se a transportar deportados porque eles se comportam deliberadamente mal. "A segurança aérea está nas mãos do piloto respectivo, e eles decidem", nota o representante da GdP, Leitner. "Se a pessoa, seja homem ou mulher, recusar-se a embarcar no avião, tornar-se agressiva ou causar perturbação, o piloto diz: Não, eu não vou levar. Então, toda a coisa falha."

É diferente com voos charters. "Mas alugar um avião inteiro é caro. Se eu quiser fazer isso, preciso pagar e fornecer o pessoal necessário para deportar mais pessoas", diz Leitner.

Se o indivíduo em questão recusar, às vezes violentamente, então não é mais responsabilidade da polícia federal, mas sim da polícia estadual. E se não houver um mandado de prisão, o indivíduo sujeito à remoção deve ser libertado.

As remoções também podem falhar por razões como doença. Às vezes, os países de origem recusam-se a aceitar pessoas de volta. Em outros casos, os documentos de identificação estão faltando. As autoridades então precisam verificar a nacionalidade do indivíduo e obter documentos de viagem substitutos. No entanto, eles dependem da cooperação dos países de origem.

O cenário em Apolda, cidade de Turíngia, mostra esse dilema. O indivíduo em questão, um solicitante de asilo com status rejeitado, é suspeito de ter cometido vários crimes na Alemanha. No entanto, sua partida parece desafiadora devido aos documentos faltantes e às autoridades marroquinas pouco cooperativas. Irritado, o ministro do Interior da Turíngia, Georg Maier, expressou sua frustração na ntv.

Para corrigir a alta taxa de deportações infrutíferas, associações de aplicação da lei estão defendendo uma colaboração aprimorada entre polícia local e serviços de inteligência em todo o país, equipamento avançado e poderes expandidos. "Precisamos ampliar as capacidades da polícia. Precisamos ser capazes de executar deportações de forma mais eficaz e eficiente. Além disso, precisamos ter a capacidade de negociar acordos com países de origem e terceiros para facilitar deportações", diz o chefe da GdP, Roßkopf.

A Dinamarca é frequentemente citada como um exemplo ótimo. Este país nórdico vem implementando uma política de asilo rígida há algum tempo. Lá, há menos pedidos de asilo em comparação com a Alemanha, enquanto imigrantes sem status enfrentam deportação contínua.

