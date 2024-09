A aliança propõe apresentar à Rússia uma nova abordagem na região do Ártico.

16:43 "Estou a sonhar?": Testemunhas gravam troca de prisioneirosO "Kyiv Post" esteve presente na troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia no dia 14 de setembro e registou as primeiras conversas entre soldados ucranianos recentemente libertados e as suas famílias. Um total de 103 soldados regressou aos seus lares na troca. Os soldados russos foram capturados durante o avanço da Ucrânia em Kursk.

16:03 Ucrânia: Ataque russo em Kursk detidoDe acordo com fontes ucranianas, o ataque russo na região russa de Kursk foi detido. Um porta-voz do comando regional ucraniano disse à AFP que os russos tentaram atacar pelos lados, mas foram repelidos. A situação é estável e sob controlo, disse o porta-voz. Falando de Oleksiji Dmitratschkiwsky, ele afirmou que a Rússia teve algumas vitórias menores, mas o seu sucesso levou ao seu quase cerco. Segundo ele, vários milhares de civis russos ainda estão nas terras ocupadas pelo exército ucraniano em Kursk.

15:42 Alemanha estende ajuda médica à UcrâniaO governo alemão está a doar mais 50 milhões de euros para os cuidados e tratamento de soldados ucranianos feridos. "Continuamos a estar com a Ucrânia", disse o ministro das Finanças alemão, Christian Lindner. "Com esta solução, garantimos tratamento médico aos feridos na Alemanha." Até agora, a Alemanha evacuou e tratou 1.173 soldados e civis ucranianos gravemente feridos em hospitais alemães, segundo a ministra do Interior alemã, Nancy Faeser. Ela afirmou que esta ajuda é um acto de humanidade e a Alemanha vai continuar a prestá-la.

15:07 Tiroteio na sede da Wildberries em MoscovoDurante uma tentativa de invasão da sede da Wildberries em Moscovo, três pessoas ficaram feridas, segundo a empresa. Também foi relatado um incidente fatal, de acordo com os meios de comunicação russos. A fundadora da Wildberries, Tatjana Bakaltschuk, explicou via Telegram que o seu ex-marido, Vladislav Bakaltschuk, e dois antigos gestores da empresa tinham tentado tomar a sede da Wildberries em Moscovo. As três pessoas feridas foram durante o evento. Vladislav Bakaltschuk afirmou ter chegado para conversações e que ele e os seus companheiros estavam desarmados. No entanto, tiros foram disparados do edifício. A Wildberries é um dos maiores retalhistas online da Rússia, com mais de dez milhões de pedidos por dia.

14:43 Índia vai continuar a comprar petróleo russo a não ser que as sanções afectemA Índia admitiu que vai continuar a comprar petróleo russo sem hesitações, desde que não seja afectada por sanções. De acordo com o "Ukrajinska Prawda", citando a Reuters, o ministro do Petróleo e Gás, Hardeep Singh Puri, afirmou que iriam comprar ao fornecedor mais barato. Ele acrescentou que a Índia não está sozinha, uma vez que países europeus e empresas japonesas também estão a comprar petróleo russo. A Índia é supostamente dependente em 88% das importações de petróleo e é o terceiro maior consumidor e importador de petróleo do mundo. O comércio da Rússia com a Índia duplicou desde 2022.

14:05 Munz: Kremlin não preocupado com F-16s devido a restrições de alcance de mísseisOs primeiros caças F-16 do Ocidente já chegaram à Ucrânia, mas devido a factores como a falta de permissão para disparar mísseis profundamente na Rússia, o Kremlin não está preocupado, de acordo com Rainer Munz da ntv.

13:45 Kremlin critica comentários de Stoltenberg como "perigosos"O governo russo criticou os comentários do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, como "perigosos". Ele sugeriu que não seria uma linha vermelha para a Rússia se a Ucrânia usasse armas de maior alcance para atacar alvos mais fundo na Rússia. O porta-voz do presidente, Dmitri Peskow, chamou isso de uma "maneira irresponsável e pouco profissional" de ignorar os avisos do presidente russo, Putin.

13:17 IAEA encontra minas e equipamento militar na NPP de ZaporizhzhiaA usina nuclear de Zaporizhzhia, ocupada pela Rússia e localizada em território ucraniano, tem tropas armadas, equipamento militar e minas antipessoais entre as cercas internas e externas. Esta informação foi relatada pela Organização Internacional de Energia Atómica (IAEA). Os especialistas da IAEA não puderam visitar algumas áreas durante todo o período de relatório, o que causa preocupação sobre a segurança na NPP, que foi ocupada por soldados russos no início do conflito. Há apenas quatro semanas, uma torre de resfriamento pegou fogo.

12:41 Kremlin alerta para possível escalada no Médio Oriente após explosões de rádiosDepois da explosão de centenas de rádios no Líbano, as autoridades russas alertaram para uma possível escalada de tensões numa "região volátil". "O que quer que tenha acontecido, certamente levará a uma escalada de tensões", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, na quarta-feira. O Líbano está numa "situação volátil" e qualquer incidente pode ser um gatilho para a escalada, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. O incidente foi rotulado como outro "acto de guerra híbrida" contra o Líbano pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O presidente ucraniano, Zelenskyj, está a pressionar por 128 caças F-16 para ganhar superioridade aérea sobre a Ucrânia. No entanto, as nações ocidentais só prometeram cerca de 60, o que é menos da metade. De acordo com Sharma, correspondente da ntv, o início das entregas e do treinamento é um sucesso em si. No entanto, houve alguns problemas iniciais com o sistema de armas.

Fabricantes de drones ucranianos agora podem participar de licitações organizadas pela coalizão de drones dentro do formato do evento Ramstein. Representantes de apoiadores da Ucrânia ocidental se reúnem regularmente em Ramstein. O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou que a série de licitações incluirá duas categorias: uma para drones de visão noturna (FPV) e outra para drones de interceptação. O Ministério considera este evento como um passo significativo no desenvolvimento da produção ucraniana. As propostas de todos os proponentes serão avaliadas por membros da coalizão, e os vencedores receberão pedidos de testes adicionais.

Apesar de o Kremlin não ter confirmado oficialmente, o governador da região de Tver anunciou no Telegram que um ataque de drone ucraniano provocou um incêndio no local. Meios de comunicação sugerem que era provavelmente um grande depósito de armas e munições. Os moradores foram evacuados e há vídeos do incêndio circulando online.

Bombardeios aéreos pesados russos em Kharkiv resultaram em nove feridos. Este é o último de uma série de ataques contra civis. Ontem, uma mulher morreu e 43 pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas em um bombardeio de precisão. A Rússia também atacou assentamentos na Oblast de Zaporizhzhia por ar, resultando em duas mortes.

De acordo com autoridades locais, drones russos supostamente atacaram as instalações energéticas na cidade nordeste ucraniana de Sumy pela segunda vez. Até agora, não há relatado vítimas. Na terça-feira passada, a Rússia lançou mísseis e drones para atacar a cidade e a região da infraestrutura energética, resultando em uma queda temporária de energia para mais de 280.000 lares, de acordo com o Ministério da Energia.

O Estado-Maior Ucraniano relatou que, nas últimas 24 horas, 1.130 soldados russos foram mortos ou feridos. Desde fevereiro de 2022, quando começou a invasão russa em grande escala, foram documentados aproximadamente 637.010 baixas inimigas. O exército ucraniano alega ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos, incluindo caminhões tanque, e seis tanques desde ontem.

O presidente ucraniano Zelensky anunciou que a Força Aérea Ucraniana finalizou os planos de implantação para os caças F-16 ocidentais. Zelensky mencionou que as tarefas para as forças armadas e o Ministério da Defesa foram atribuídas. Em seu discurso noturno em vídeo, eles discutiram a possibilidade de ampliar a frota de aeronaves e fornecer treinamento adicional. Muitos indivíduos em Kyiv acreditam que um treinamento básico de piloto mais longo é necessário devido às perdas pesadas repetidas. No momento, o treinamento de piloto dura apenas 40 dias. Cerca de 60 caças F-16 estão previstos para serem entregues à Ucrânia, mas apenas alguns foram entregues até agora.

A Rússia alega vários ataques de drone ucraniano em diversas regiões. De acordo com os relatórios do Ministério da Defesa russo, 54 drones foram abatidos em cinco territórios russos nas últimas 24 horas. A maioria dos drones teria sido abatida perto das fronteiras das regiões de Kursk e Belgorod, assim como em Smolensk e Oryol. No entanto, um ataque de drone a um armazém de munições na cidade russa de Toropez o deixou em chamas, de acordo com blogueiros militares e autoridades locais. Os moradores foram evacuados como resultado. O exército russo ainda não reconheceu publicamente este evento.

O vice-líder do grupo parlamentar do Partido Verde no Bundestag, Konstantin von Notz, pede um debate no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. Ele afirma que pesquisas da fábrica de propaganda russa SDA revelam táticas prejudiciais utilizadas por corpos russos para manipular a democracia alemã, o discurso público e as eleições. Esta interferência supostamente é auxiliada por grupos extremistas como AfD, BSW e outros que disseminam narrativas russas, formando alianças para subverter os interesses alemães. Indivíduos que apoiam a Ucrânia supostamente são espionados e descreditados publicamente como resultado.

A pesquisa da Microsoft indica que os atores russos intensificaram sua campanha de desinformação contra a candidata à vice-presidência Kamala Harris. O grupo Storm-1516, supostamente ligado ao Kremlin, publicou dois vídeos enganosos desde agosto para macular as campanhas de Harris e seu parceiro de chapa Tim Walz. O primeiro falsamente mostra apoiadores de Harris agredindo um participante do comício de Trump. O segundo clipe apresenta um ator espalhando a acusação enganosa de que Harris feriu uma garota em um incidente de 2011 e abandonou o local. Ambos os vídeos receberam uma grande quantidade de visualizações.

Relatórios russos sugerem que um ataque de drone ucraniano provocou um incêndio na região russa de Tver. O fogo começou no centro da cidade de Tver devido a detritos de um drone ucraniano abatido, levando à evacuação parcial dos moradores. O governador Igor Rudenya revelou isso no Telegram. Bombeiros estão lutando contra o incêndio, mas a causa é incerta. Unidades de defesa russa afirmam estar repelindo um "ataque significativo de drones" na cidade. Tver, que abriga aproximadamente 11.000 pessoas, é conhecida por abrigar um arsenal russo contendo mísseis, munições e explosivos, de acordo com um relatório de 2018 da RIA.

Governadores locais revelam que a Ucrânia realizou ataques de drone em várias regiões ocidentais da Rússia. Sete drones ucranianos foram abatidos na região de Smolensk, de acordo com o governador Vasily Anochin no Telegram. Um drone foi destruído acima da região de Orjol pelo sistema de defesa aérea russo, de acordo com o governador Andrei Klichkov no Telegram. Pelo menos 14 drones de ataque ucranianos foram abatidos sobre a região de Bryansk, que faz fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador Alexander Bogomaz no Telegram. O governo de Kyiv alega que os ataques visam infraestrutura militar, energética e de transporte crítica para os esforços de Moscou no conflito.

O governo dos EUA está investigando a possível contornagem do comércio de urânio com a China. Suspeitas surgiram de que a China está importando urânio enriquecido da Rússia enquanto exporting sua própria produção para os EUA. "Estamos preocupados com a contornagem da proibição de importação de urânio russo", disse Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA. "Não queremos cortar o suprimento russo apenas para ter todos os materiais vindos da China." O Departamento do Comércio não respondeu a um pedido de comentário.

Uma fonte revelou que o governo dos EUA planeja aumentar suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA pretendem comprar até seis milhões de barris de petróleo devido aos preços deprimidos, de acordo com uma fonte. Se a compra for confirmada, será a maior desde uma grande liberação em 2022. O governo dos EUA reduziu suas reservas de petróleo substancialmente após os altos preços da gasolina resultantes da invasão da Ucrânia pela Rússia para ajudar a estabilizar os preços.

A Rússia atacou as regiões de Saporishshya durante a noite, resultando em pelo menos duas mortes e cinco feridos. Mais tarde, o governador Ivan Fedorov detalhou que a Rússia havia atacado intensamente a comunidade de Komyshuvakha na região. Vários edifícios e instalações de infraestrutura também foram danificados. Os serviços de resgate continuam seu trabalho, mas a extensão dos danos ainda está sendo investigada, de acordo com o "Kyiv Independent".

A embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, disse que os EUA examinaram o plano de paz proposto pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ela indicou que os EUA acreditam que ele tem mérito e pode ter sucesso. Ela expressou otimismo quanto ao progresso, mas recusou-se a fornecer mais detalhes. A embaixadora dos EUA provavelmente se refere ao "plano de vitória" do lado ucraniano, que Zelensky apresentou no mês passado.

Alarme falso na Letônia: uma invasão aparente de seu espaço aéreo da OTAN do Báltico por um objeto voador não identificado foi revelado ser uma situação inofensiva. O objeto, que vinha da vizinha Bielorrússia e invadiu a fronteira na região oriental de Kraslava, revelou-se nada mais nada menos do que um grupo de pássaros. A agência de notícias leta relatou isso, citando a força aérea da Letônia. Inicialmente, o Ministério da Defesa em Riga anunciou a detecção de um objeto voador não identificado, o que levou à ativação de aeronaves da OTAN baseadas na base de Lielvarde para monitorar o espaço aéreo. No entanto, essas aeronaves não conseguiram identificar nenhuma ameaça potencial.

A Moldávia e a Alemanha estão comprometidas em fortalecer sua resistência contra a "guerra híbrida de Putin" por meio de um acordo de cibersegurança. O presidente russo Vladimir Putin tem uma ambição consistente em continuar empregando suas táticas de guerra híbrida contra a Europa, com a Moldávia servindo como uma ferramenta principal de desestabilização, notou a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, durante sua visita a Chisinau. "Mas é exactly why we're stepping up our own efforts." Through the provision of IT equipment, information exchange, and training sessions, they aim to foil potential cyberattacks in Moldova and unravel disinformation campaigns.

