- A aliança entre a CDU e a BSW é caracterizada por tons de vermelho e preto?

Ex-Comunistas e Grupo CDU - Uma Parceria? Há muito falatório sobre as possíveis intersecções entre a CDU e a Aliança Sahra Wagenknecht (ASW), liderada por Sahra Wagenknecht. No entanto, parece que todos estão de boca fechada sobre o assunto. Até mesmo o líder da CDU, Friedrich Merz, confessa: "Tenho uma impressão ou sentimento sobre a pessoa Sahra Wagenknecht, mas não posso julgar quem mais se juntou a esse acampamento."

Merz se refere à ASW como "algum tipo de caixa secreta ou caixa perigosa", devido à sua criadora, Wagenknecht, que foi membro do SED e depois adotou visões de esquerda radical no Partido da Esquerda. Merz já havia chamado Wagenknecht de "extremista de direita em alguns assuntos, extremista de esquerda em outros". Após pressão deCampaigners das eleições do leste, ele deixou a possibilidade de colaboração a cargo dos estados.

Após as eleições estaduais na Saxônia e na Turíngia, parece que a União não pode evitar a ASW. Sem esse novo chegada, pode ser difícil encontrar maiorias democráticas além da AfD.

CDU: ASW Não É Nosso Companheiro Ideal "Ela não é uma companheira que nós acolheríamos", diz Thorsten Frei, gestor de negócios parlamentares da União e aliado de Merz. Isso provavelmente se aplica à ASW também. No entanto, a fundadora da ASW, Wagenknecht, que se distanciou de seu passado comunista e representa uma mistura de visões de direita e esquerda com sua ASW, tem algo a dizer sobre as sobreposições com a União.

Ela menciona tópicos como educação, proteção escolar e segurança interna. "Pode haver algumas sobreposições", diz Wagenknecht, que alcançou resultados de dois dígitos com a ASW em ambos os estados. "Vamos ver, precisamos discutir."

Embaraço: Política Externa Embora a política externa não seja determinada no nível estadual, Wagenknecht apresentou uma condição que a União pode encontrar difícil de aceitar: os governos estaduais que envolvem a ASW deveriam defender mais soluções diplomáticas na guerra da Ucrânia e não se concentrar apenas nas entregas de armas. Eles também deveriam se opor à estação de mísseis de médio alcance dos EUA na Alemanha. "Trata-se de o governo estadual adotar uma posição", diz Wagenknecht. O respectivo ministro-presidente também teria que representar essa posição externamente.

Frei se opõe firmemente a vincular coalizões estaduais a questões de política externa: "A União não pode fazer isso". Merz quer manter o apoio à Ucrânia e à estação de mísseis. O ministro-presidente da Saxônia, Michael Kretschmer, pode ter menos problemas com isso: ele acredita que uma posição diferente nas entregas de armas à Ucrânia pode ser possível.

Terra Comum: Educação Em áreas onde as decisões são realmente tomadas no nível estadual, a CDU e a ASW podem encontrar terreno comum. Na política educacional, a CDU na Turíngia visa garantir que "a melhor educação seja finalmente fornecida de forma consistente". Eles querem atrair mais professores, aprimorar a formação de professores e integrar melhor os entrantes laterais.

A ASW não tem problema com isso. De acordo com os princípios da ASW, há até ambições maiores: "O sistema educacional alemão, com seus 16 currículos distintos, grandes classes e seleção precoce, nega oportunidades educacionais e de vida para crianças de famílias menos privilegiadas". No entanto, a CDU provavelmente não vai pressionar por uma reformulação completa do sistema educacional federal.

Despite reservations, there are also overlaps with the Alternative for Germany (AfD): "It appears that the AfD leans towards reasonable immigration policies." Sahra Wagenknecht has long advocated for strict migration limits and reducing social benefits for rejected asylum seekers - like the Union. This is only partly a state issue, but it should not cause issues for coalitions.

The AfD also acknowledges: "We also see overlaps in social policy." In the CDU, this includes topics like opposing cannabis legalization or agreements in family policy.

Common ground: Climate protection, economy, and social policy

Both sides are quite similar on climate protection, agreeing that it's important in principle but not a top priority at the moment. Wagenknecht advocates for continued use of combustion engines and opposes the 120 km/h speed limit on highways, which the CDU supports. A study by the CDU-affiliated Konrad Adenauer Foundation (KAS) from June shows that AfD voters' views on climate protection and economic growth are close to those of CDU/CSU voters.

The KAS study also shows proximity between Union voters and AfD on social policy. On a scale of 0 to 10, the Union leans more towards "lower taxes and contributions, fewer social welfare benefits" than the AfD. Wagenknecht wants better pension benefits, even at the cost of higher contributions, which the CDU opposes. However, this is not a state issue.

Moving toward the Left party?

The CDU has no incompatibility resolution regarding the AfD, unlike the Left party, from which Wagenknecht's faction split in October 20XX. A 2018 CDU party congress resolution states: "The CDU Germany rejects coalitions and similar forms of cooperation with The Left party as well as with the Alternative for Germany."

Merz now reiterates: "The resolution stands. And dealing with it will then also be the responsibility of the two state associations in Saxony and in Thuringia."

Na Turíngia, um governo não-AfD de coalizão pode precisar de algum tipo de apoio da Esquerda. Como resultado, Ulrike Grote-Röthig, líder da Esquerda na Turíngia, está incentivando a União a considerar uma parceria. No entanto, uma forte reação adversa de associações proeminentes nos estados ocidentais é esperada dentro da liderança da CDU.

Há também muita hesitação dentro do partido sobre associar-se à AfD. A pergunta "o vermelho pode misturar-se com o preto?" continua a causar muito tumulto para Merz, enquanto pondera a "questão C" da União.

O líder da CDU, Friedrich Merz, se refere à Aliança Sahra Wagenknecht como uma "caixa-preta" devido ao passado comunista de Wagenknecht, mas a ASW conseguiu obter resultados significativos nas eleições estaduais da Saxônia e da Turíngia. Sahra Wagenknecht, fundadora da ASW, mencionou temas como educação, proteção escolar e segurança interna como potenciais áreas de sobreposição com a CDU.

Leia também: