- A Alemanha vai expulsar 28 criminosos para o Afeganistão pela primeira vez.

Alemanha aparentemente enviou indivíduos para o Afeganistão pela primeira vez desde a tomada do Talibã, de acordo com um artigo de mídia. De acordo com o "Spiegel" de sexta-feira, citando informações de fontes de segurança, um avião da Qatar Airways fretado partiu de Leipzig na madrugada de sexta-feira com 28 detentos afegãos a bordo, com destino a Cabul. Eles teriam sido transportados para Leipzig durante a noite de vários estados federais. Os estados federais de Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Hesse, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia estariam envolvidos.

De acordo com o "Spiegel", a operação foi liderada pelo Ministério do Interior Federal. Cada deportado teria recebido 1.000 euros em dinheiro antes do voo. A deportação teria sido organizada pela chancelaria e pelas autoridades internas há mais de dois meses.

Deportações para a Síria e o Afeganistão planejadas

Na quinta-feira, a ministra do Interior, Nancy Faeser (SPD), declarou que a Alemanha realizaria deportações para a Síria e o Afeganistão "muito em breve". Um "paquete significativo de repatriação e deportação" já havia sido iniciado antes do trágico incidente em Solingen.

Na semana passada, três pessoas morreram e oito ficaram feridas, algumas gravemente, em um ataque com faca em um festival da cidade em Solingen. O suspeito, um sírio de 26 anos, foi preso no sábado. O Ministério Público Federal suspeita de uma ligação islâmica no caso. O incidente iniciou um debate sobre deportações e potenciais falhas das autoridades.

Mais detalhes em breve.

O "paquete significativo de repatriação e deportação" mencionado pela ministra do Interior, Nancy Faeser, inclui voos de saída planejados para a Síria e o Afeganistão. Após a operação em Leipzig, outras deportações poderiam envolver voos fretados.

Leia também: