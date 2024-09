A Alemanha pretende reforçar os recursos da Ucrânia com 170 milhões de euros adicionais.

Alemanha anuncia mais 170 milhões de euros para reviver o sistema energético da Ucrânia. Em declarações feitas tarde na quarta-feira, o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit, anunciou isso após uma reunião relacionada ao Compromisso com a Ucrânia durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Hebestreit destacou que a guerra agressiva da Rússia deixou uma devastação significativa nas cidades e infraestrutura da Ucrânia. Como resultado, os fundos serão liberados sem demora.

O Compromisso com a Ucrânia é um conjunto de compromissos de proteção para a Ucrânia, estabelecido na cimeira da NATO em julho, que foram endossados por mais de 20 países e pela UE.

Durante a reunião, uma declaração conjunta dos países do G7 e de outros membros do Compromisso foi adotada para impulsionar a recuperação financeira e a reconstrução da Ucrânia. Isso reiterou suas intenções de oferecer "apoio militar, financeiro e humanitário, bem como apoio à reconstrução".

De acordo com Hebestreit, os aliados do G7 voltaram a prometer contribuir com mais 50 bilhões de dólares (aproximadamente 45 bilhões de euros) para Kiev até o final do ano.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, marcou uma reunião com o presidente dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente Kamala Harris em Washington para quinta-feira. Zelenskyy está nos EUA para uma visita prolongada para mobilizar aliados ocidentais por mais ajuda para seu país. Zelenskyy apresentará sua estratégia de vitória a Biden, um plano destinado a encontrar uma solução para o conflito da Ucrânia.

