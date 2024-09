A Alemanha poderia potencialmente gozar com Trump, mas não desta maneira.

O debate parcial e pouco confiável entre Donald Trump e Kamala Harris gerou preocupação no Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido. O ministério publicou no Twitter que o sistema energético da Alemanha está totalmente funcional, com mais de 50% de fontes renováveis. O governo parece tão pouco confiável com os fatos quanto Trump.

No entanto, parece que um funcionário do departamento de mídia social do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha pode ter publicado acidentalmente de sua conta pessoal. Na tarde de quarta-feira, eles postaram sobre o duelo de TV entre Trump e Harris, afirmando que "o sistema energético da Alemanha é 100% funcional com 50% de fontes renováveis. Estamos desativando usinas de carvão e nucleares em vez de construí-las. Até 2038, o carvão estará fora da rede". O tweet incluiu uma captura de tela de Trump do debate, a hashtag #Debate2024 e uma brincadeira "PS: Não comemos gatos e cachorros também".

O "PS" se refere à afirmação infundada feita pelo candidato a vice-presidente JD Vance e Trump de que migrantes do Haiti estão roubando animais de estimação dos vizinhos para comer. Isso não tem relação com a intenção do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha de esclarecer seu uso de energia. O tweet, assim, acaba como um comentário final de troll.

Em 24 horas, o tweet recebeu mais de 75.000 curtidas e foi compartilhado mais de 30.000 vezes. Esses são números impressionantes para uma conta com relativamente poucos seguidores (320.000), mas geralmente com pouca visibilidade na rede. Normalmente, são compartilhadas conferências de imprensa do Ministro das Relações Exteriores Annalena Baerbock, comentários sobre crises globais ou fotos de viagens ao exterior, e essas geralmente recebem apenas algumas curtidas e retweets.

Ministério da Proteção do Clima corrige

Trump afirmou no debate que a Alemanha havia voltado a construir "usinas de energia convencionais" após um fracasso na saída dos combustíveis fósseis. Isso é falso. "Usinas de energia convencionais" - Trump provavelmente se refere a usinas nucleares e de carvão - não estão sendo construídas na Alemanha. A energia nuclear não tem nenhum papel. No entanto, o carvão ainda representa uma grande parte da oferta de energia da Alemanha, apesar do aumento constante da participação de fontes renováveis na mistura de energia alemã.

É direito do governo federal corrigir essa afirmação falsa feita por Trump. No entanto, o fato de sua própria declaração também ter contido um erro e precisado ser corrigida pelo Ministério da Economia e Proteção do Clima duas horas depois é preocupante e pouco profissional. "A Alemanha obtém mais de 50% de sua eletricidade de fontes renováveis como vento e solar, e queima menos carvão do que há desde os anos 1960. Novas usinas de carvão? De jeito nenhum!" escreveu o ministério de Habeck, em resposta à mensagem em inglês postada pelo AA.

A correção foi necessária, pois a declaração do Ministério das Relações Exteriores não foi precisa o suficiente. Em termos de consumo de energia primária, as fontes renováveis representaram cerca de 20% da mistura de energia alemã no ano passado - os 50% mencionados pelo AA se referem apenas ao setor de energia.

Essas comunicações revelam uma falta de decoro do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Este é o que parece caos. Por que o Ministério das Relações Exteriores sente a necessidade de postar um tweet didático sobre o debate de TV? O que o governo de Baerbock espera alcançar com isso? Além do grande número de curtidas, retweets e comentários na plataforma, parece haver pouco a ganhar. Se Trump vencer as eleições presidenciais, será necessário um diálogo respeitoso com ele e seu governo. Comentários insultuosos no Twitter não ajudarão.

O ex-embaixador dos EUA em Berlim durante o mandato de Trump, Richard Grenell, criticou o post como interferência eleitoral, pior do que a vista da Rússia. "Notamos isso e responderemos da mesma forma", Grenell sugeriu no Twitter sobre a possível tensão na relação EUA-Alemanha no caso de um segundo mandato de Trump. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, de todas as instituições, deveria buscar abrir canais de comunicação com qualquer governo dos EUA em vez de fechá-los.

Para Grenell, que está sendo considerado para o cargo de Secretário de Estado no caso de uma vitória de Trump, o post do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha foi uma bênção. Embora a afirmação de interferência eleitoral seja um exagero, é pouco provável que muitos eleitores em estados-chave como Arizona, Pensilvânia e Geórgia estejam cientes desse comentário alemão. Mesmo que eles estejam, a comparação com a Rússia é enganosa, uma vez que Moscou interveio notoriamente nas eleições presidenciais de 2016 para favorecer Trump. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha abriu involuntariamente a porta para essa confusão ao começar a trollar no Twitter.

Os políticos têm o direito, e talvez até a obrigação, de corrigir declarações falsas sobre a Alemanha do exterior. O governo federal também pode expressar sua preferência por um presidente dos EUA - certamente não é Donald Trump. Todos são livres para ridicularizar o candidato republicano, mas é significativo se um funcionário do governo publica esse comentário em sua conta pessoal ou se o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha se engaja oficialmente e seriamente com as absurdidades e constrangimentos da campanha eleitoral dos EUA em uma conta oficial e até precisa ser corrigido pelo seu próprio ministério do meio ambiente.

Após 24 horas de publicação, o tweet permanece inalterado. A ideia de que um funcionário publicou acidentalmente de sua conta pessoal não é plausível. A organização inteira, com Annalena Baerbock à frente, parece endossar esse comentário. Isso é lamentável.

