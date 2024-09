A Alemanha oferece 100 milhões de euros adicionais em assistência financeira à Ucrânia durante o período de Inverno

Alemanha está distribuindo mais 100 milhões de euros em ajuda de inverno à Ucrânia, que luta contra o assalto da Rússia. A Ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, anunciou isso durante uma visita à capital da Moldávia, Chisinau, na terça-feira. "Ei, o outono está chegando, o inverno está batendo à porta", ela alertou antes de uma reunião da Plataforma de Parceria da Moldávia. A Rússia está tramando outra "idade do gelo", com o objetivo de tornar a vida dos ucranianos um inferno.

A Rússia quase engoliu a Moldávia depois de invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022, segundo Baerbock. Mas o governo de Chisinau manteve sua posição com notícias falsas e ataques cibernéticos. Além disso, os amigos da Europa ajudaram a Moldávia a dar passos rumo à UE. Ainda assim, o ataque da Rússia à Ucrânia continua sendo o maior perigo para a Moldávia. Se eles vencerem lá, a Moldávia pode ser a próxima. "Em outras palavras, ajudar a Ucrânia também ajuda a Moldávia", disse Baerbock.

A Plataforma de Parceria da Moldávia foi fundada em abril de 2022 pela Alemanha devido à invasão da Rússia à Ucrânia. A França e a Romênia também fazem parte do grupo. O objetivo do grupo é proteger a Moldávia das tentativas de desestabilização da Rússia e ajudá-la no caminho rumo à UE. Baerbock destacou que Putin queria "desestabilizar a Moldávia" com seu ataque à Ucrânia, mas, em vez de caos, viu sua estratégia dar errado.

