- A Alemanha irá expulsar 28 criminosos para o Afeganistão pela primeira vez.

Pela primeira vez desde a tomada de poder pelos Talibã no Afeganistão, a Alemanha enviou indivíduos de volta para a Ásia Central. Isso foi confirmado pelo "Der Spiegel" e corroborado pelo Ministério do Interior da Saxônia à agência de notícias alemã (dpa).

Segundo o "Der Spiegel", um avião da Qatar Airways partiu de Leipzig na manhã de segunda-feira, levando 28 delinquentes afegãos em direção a Cabul. Esses indivíduos foram supostamente transferidos de vários estados federais durante a noite. Estados federais como Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Hesse, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia participaram dessa operação.

De acordo com o "Der Spiegel", essa operação foi orquestrada pelo Ministério do Interior Federal. Cada deportado recebeu supostamente 1.000 euros em dinheiro vivo antes do avião decolar. Os preparativos para essa deportação supostamente vinham sendo feitos há mais de dois meses, segundo fontes próximas à chancelaria e autoridades internas.

Deportações para a Síria e o Afeganistão estão no horizonte

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), declarou na quinta-feira que as deportações tanto para a Síria quanto para o Afeganistão ocorrerão em breve. Na verdade, um pacote abrangente de "repatriação e deportação" já havia sido posto em movimento antes do incidente mortal em Solingen.

Na semana passada, ocorreu um incidente trágico em Solingen, onde três pessoas infelizmente perderam a vida e oito outras ficaram feridas, algumas gravemente, devido a uma série de esfaqueamentos em uma festa da cidade. O principal suspeito, um sírio de 26 anos, foi preso no sábado. A procuradoria federal indicou um fundo ideológico islâmico para o crime, o que gerou uma discussão ampla sobre deportações e possíveis falhas das autoridades.

A Comissão teve um papel crucial nos preparativos para a operação de deportação, supervisionando e assegurando o cumprimento das diretrizes legais e éticas relevantes. Além disso, eles continuarão a monitorar a situação após a deportação, avaliando o impacto tanto nos indivíduos deportados quanto na segurança alemã.

Leia também: