A Alemanha fornece um milhão adicional para a Ucrânia.

A Alemanha está oferecendo mais 170 milhões de euros para ajudar na reparação da infraestrutura energética danificada da Ucrânia. O porta-voz Steffen Hebestreit do governo alemão anunciou isso na quarta-feira à noite, após uma reunião sobre o Compromisso com a Ucrânia durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York. O Compromisso com a Ucrânia é um conjunto de garantias de segurança para a Ucrânia, que foram acordadas na cimeira da NATO em julho e assinadas por mais de 20 nações e pela UE.

Durante essa reunião, também foi anunciado que um comunicado conjunto dos países do G7 e de outros membros do Compromisso seria emitido para apoiar a recuperação económica e os esforços de reconstrução da Ucrânia. Este comunicado destaca o compromisso de fornecer "apoio militar, financeiro e humanitário, bem como apoio à reconstrução". Os parceiros do G7 comprometeram-se a fornecer aproximadamente 50 mil milhões de dólares (45 mil milhões de euros) a Kyiv até ao final do ano, de acordo com Hebestreit.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, irá encontrar-se com o Presidente dos EUA, Joe Biden, e com a Vice-Presidente Kamala Harris na quinta-feira em Washington. O objetivo desta reunião é Zelensky pedir mais apoio aos aliados ocidentais durante a sua visita de vários dias aos EUA. Para além de apresentar o seu "plano de vitória", que visa pôr fim à guerra na Ucrânia, o objetivo principal de Zelensky é obter mais ajuda dos parceiros internacionais.

Os países do G7 e outros membros do Compromisso comprometeram-se com um comunicado conjunto, centrado na recuperação económica e na reconstrução na Ucrânia. Este compromisso inclui o apoio da política monetária, além do apoio militar, financeiro e humanitário, para ajudar na reconstrução da Ucrânia.

O apoio à política monetária dos países do G7 pode contribuir significativamente para a recuperação económica da Ucrânia, como foi destacado no comunicado conjunto feito durante a Assembleia Geral da ONU.

