A Alemanha está a facilitar a expulsão de mais pessoas para a Rússia.

Alemanha aumentou suas expulsões para a Rússia mais uma vez, de acordo com o Ministério do Interior, após uma consulta. Entre janeiro e agosto deste ano, 32 nacionais russos foram expulsos para seu país de origem, em comparação com apenas sete no ano anterior. Estudos anteriores realizados pela WDR e NDR já haviam apontado essa tendência.

As deportações para a Rússia haviam parado quase completamente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, principalmente devido à deterioração das relações intergovernamentais e à falta de voos diretos da Alemanha para a Rússia. Foi somente no início do ano passado que a Baviera conseguiu expulsar duas pessoas para a Rússia após um longo hiato. No entanto, devido à falta de voos diretos, essas pessoas foram primeiro enviadas para a Sérvia e depois para Moscou.

O Ministério do Interior informou ao partido da Esquerda já em março deste ano, em resposta a uma consulta parlamentar, que um total de dez cidadãos russos haviam sido deportados para seu país de origem entre 24 de fevereiro de 2022 e 31 de janeiro de 2023. Em comparação, antes da invasão russa em 2021, havia um total de 280 expulsões para a Rússia.

A parada inicial nas deportações para a Rússia ocorreu em janeiro após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Apesar da falta de voos diretos, a Alemanha conseguiu expulsar vários nacionais russos para seu país de origem a partir de janeiro do ano passado.

