A Alemanha está a expulsar criminosos para o Afeganistão.

No início da manhã, um avião decolou de Leipzig levando 28 afegãos condenados, considerados criminosos pelas autoridades alemãs. Esta foi a primeira operação desse tipo desde que os talibãs tomaram o poder, após vários meses de planejamento cuidadoso.

De acordo com diversas fontes de notícias, este voo matinal partiu de Leipzig com destino a Cabul, transportando 28 infratores da lei de vários estados alemães. A organização desta deportação levou cerca de dois meses, segundo o "Der Spiegel". O Ministério do Interior alemão liderou esta operação.

Segundo as informações da revista, o governo alemão não teve conversas diretas com os talibãs, mas pediu auxílio protetor discreto ao Emirado do Qatar. O Qatar mantém ligações significativas com os líderes em Cabul. A Alemanha havia parado as deportações para o Afeganistão antes da ascensão ao poder dos talibãs.

Os infratores receberam 1.000 euros em dinheiro na hora da partida. O voo charter foi operado pela Qatar Airways e incluiu um médico a bordo, mas não havia oficiais de lei e ordem alemães. Os deportados foram transportados para Leipzig durante a noite, alguns deles saindo diretamente da prisão. Os estados alemães envolvidos nesta operação foram Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Hesse, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia.

O relatório também sugeriu estratégias alternativas para lidar com deportações em massa para Cabul. O governo alemão está supostamente em negociações discretas com o Uzbequistão e países vizinhos do Afeganistão, segundo a revista.

Outros estados alemães, como Baden-Württemberg e Baviera, também estiveram envolvidos na operação de deportação. O governo alemão está explorando outras opções para lidar com futuras deportações em massa para o Afeganistão, considerando negociações com o Uzbequistão e países vizinhos.

Leia também: