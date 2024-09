A Alemanha e o Cazaquistão estão a fortalecer as suas relações.

Alemanha visa menos dependência de fornecedores poderosos como China e Rússia. Em busca de novas alianças, o chanceler Scholz viaja ao Cazaquistão. O presidente Tokayev oferece entregas adicionais de petróleo e elementos da terra rara ao chanceler. Ambos discutem o conflito na Ucrânia.

Durante a visita do chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente cazaque Kassym-Jomart Tokayev se referiu à Rússia como invencível e promoveu negociações imediatas para resolver o conflito na Ucrânia. "A escalada adicional da guerra resultará em consequências catastróficas para toda a humanidade, especialmente para as nações diretamente envolvidas no conflito russo-ucraniano", declarou, segundo agências de notícias cazaques. "É um fato que a Rússia é militarmente invencível", acrescentou.

De acordo com Tokayev, ainda há "uma oportunidade para a paz". Ele sugeriu que todas as propostas de paz sejam consideradas e que os combates cessem primeiro, seguido pelo tratamento de disputas territoriais.

Scholz enfatizou o compromisso da Alemanha em apoiar a Ucrânia contra os adversários russos enquanto também defende uma conferência de paz envolvendo a Rússia. "Agora é o momento de explorar possibilidades", disse Scholz, acrescentando que a Rússia deve parar a agressão para contribuir para as negociações de paz.

Mais Petróleo para a Alemanha

A visita de Scholz ao Cazaquistão concentrou-se em fortalecer os laços econômicos. Ele mencionou seu desejo de "melhorar as oportunidades para as relações econômicas" e destacou a importância de "uma cooperação confiável, precisa e consistente" no setor de recursos.

O Cazaquistão é o terceiro maior fornecedor de petróleo da Alemanha, com uma participação de 11,7%, atrás da Noruega e dos Estados Unidos, e substituiu parcialmente os suprimentos perdidos da Rússia para a refinaria da Alemanha PCK após o ataque à Ucrânia.

Durante a visita, uma extensão e um aumento nas entregas de petróleo além de 2024 foram acordados, embora a quantidade específica não tenha sido inicialmente revelada. No ano passado, o Cazaquistão forneceu aproximadamente um milhão de toneladas de petróleo à PCK, com 1,4 milhão de toneladas acordadas para este ano.

Tokayev afirmou que a visita elevaria o relacionamento entre os dois países a um novo nível. "Nossa cooperação bilateral será expandida no espírito de uma parceria estratégica", disse ele, mencionando a criação de um consórcio de comércio de terras raras e dando as boas-vindas aos planos da HMS Bergbau para uma mina de lítio no leste do Cazaquistão com um investimento de $500 milhões.

"Tecnologia para Recursos"

Tokayev destacou que o Cazaquistão possui 19 dos 34 recursos categorizados como críticos e está pronto para aumentar as exportações de petróleo para a Europa. "70% de nossas exportações de petróleo vão para a União Europeia. Estamos preparados para desbloquear ainda mais nosso potencial de exportação e contribuir para superar os racionamentos de energia", disse ele, encorajando investimentos alemães no Cazaquistão.

Scholz expressou grande interesse em colaborar no setor de recursos, já que as empresas procuram diversificar suas fontes de importação. A Alemanha propõe processar recursos inicialmente no Cazaquistão, gerando valor adicional para a economia local, ao contrário da China. Tokayev confirmou o princípio como "tecnologia para recursos".

Restrições à Liberdade de Imprensa e Expressão

O Cazaquistão, lar de mais de 20 milhões de pessoas, é o nono maior país em área e o principal parceiro econômico da Alemanha na região. Graças ao comércio com a Rússia e a China vizinhas, o país experimentou um crescimento econômico acima da média por anos.

O governo alemão está interessado nas reservas de petróleo do Cazaquistão, gás e, a longo prazo, hidrogênio derivado de energias renováveis. No entanto, o país, liderado pelo presidente autoritário Tokayev, enfrenta críticas por seu histórico de direitos humanos. A liberdade de imprensa e de expressão é significativamente restringida. A conferência de imprensa conjunta originalmente agendada para Tokayev e Scholz foi abruptamente cancelada pelo lado cazaque. Em Uzbequistão, a primeira parada na turnê de três dias de Scholz, nunca foi planejada uma conferência de imprensa conjunta.

No contexto de fortalecer os laços econômicos, o chanceler Scholz expressou interesse em um consórcio de comércio de terras raras com o Cazaquistão, já que o presidente Tokayev mencionou a abundância de terras raras do país. Além disso, o potencial para a HMS Bergbau estabelecer uma mina de lítio no leste do Cazaquistão com um investimento de $500 milhões foi bem-vindo por ambos os líderes.

