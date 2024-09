A Alemanha continua a figurar entre as potências industriais desenvolvidas que registam menos progressos.

Alemanha continua a figurar entre as nações industriais menos prósperas, de acordo com as previsões da OECD. A expansão econômica do país deve atingir um mísero 0.1% neste ano, conforme seu último relatório lançado na quarta-feira.

Inicialmente, a OECD havia projetado um crescimento modesto de 0.2%. Mesmo entre as nações industriais líderes, o Japão deve se sair pior, com uma possível queda de 0.1%. Em contraste, os países da zona do euro vizinhos da Alemanha, como a França (crescimento esperado de 1.1%), Itália (0.8%) e Espanha (2.8%), devem apresentar um crescimento mais significativo.

Para o ano seguinte, a Alemanha deve ficar para trás com uma taxa de crescimento de 1.0%, uma queda significativa em relação à estimativa anterior de 1.1% em maio. Até mesmo o Japão deve ultrapassar a Alemanha dessa vez, com um aumento estimado de 1.4%. Enquanto isso, a França (1.2%), Itália (1.1%) e Espanha (2.2%) também devem testemunhar um melhor desempenho dentro da zona do euro.

A OECD previu uma taxa de crescimento econômico global de 3.2% tanto para este ano quanto para o próximo. A inflação deve diminuir, aumentando assim os rendimentos reais. Além disso, muitos bancos centrais devem reduzir suas taxas de juros, aumentando assim a demanda. No entanto, a OECD alerta para potenciais riscos, afirmando que "os conflitos geopolíticos e comerciais em andamento podem potencialmente atrapalhar os investimentos e elevar os custos das importações".

