Outro Ataque de Foguete Russo em Poltava Durante a Evacuação

- A agressão russa em Poltava resulta em mais de 50 mortos e mais de 200 feridos.

Relatos indicam que, em um dos recentes ataques aéreos russos desde o início do conflito, mais de 50 pessoas morreram na cidade central ucraniana de Poltava. De acordo com o porta-voz do Ministro da Defesa, o número de feridos aumentou para 219.

Segundo Foguete Atinge Durante Resposta de Emergência

Os moradores da cidade e os serviços de emergência ainda estavam se dirigindo aos abrigos antiaéreos quando o alerta de ataque aéreo foi acionado. Plataformas online e mídia local incentivaram doações de sangue e assistência voluntária para os feridos.

O governador de Poltava, Philip Pronin, afirmou que cerca de 18 pessoas podem estar presas sob os escombros. De acordo com o Presidente Volodymyr Zelenskyy, os foguetes atingiram "uma instituição educacional e um hospital próximo" em Poltava. "Uma parte do edifício do Instituto de Comunicações foi destruída", explicou Zelenskyy mais tarde no Telegram.

"O vidro quebrou. Havia poeira por toda parte. Eu só tive tempo de avisar minha irmã sobre o foguete", declarou a moradora local Yevgeniya Chyrva.

Antes do conflito, Poltava tinha uma população de cerca de 300,000 pessoas e fica a aproximadamente 300 quilômetros a leste de Kyiv.

Baerbock: "Putin Não Tem Compaixão"

A Ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock (Verdes), afirmou no serviço de mensagens X que o segundo foguete atingiu "enquanto os responsáveis já estavam atendendo aos feridos". Segundo Baerbock, o Presidente russo Vladimir Putin "não tem compaixão". "Ele deve ser responsabilizado", exigiu. O Secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, escreveu no X que o ataque a Poltava foi mais um "ato desprezível de agressão na guerra brutal e ilegal de Putin na Ucrânia".

No entanto, também surgiram críticas duras à liderança militar ucraniana após o ataque. Blogueiros militares russos afirmaram que o ataque atingiu uma cerimônia militar ao ar livre. Críticos questionaram a decisão de realizar tais gatherings durante os ataques russos. "Como uma multidão tão grande pode se reunir em um tal instituição?", questionou o blogueiro militar ucraniano Sergei Naumovich, por exemplo.

Zelenskyy Pede Armas Adicionais

Zelenskyy anunciou que uma investigação completa e rápida seria realizada nas circunstâncias do ataque a Poltava. Ele prometeu que a Rússia "será responsabilizada" e repetiu seu pedido aos aliados ocidentais de Kyiv para fornecer rapidamente à Ucrânia novos sistemas de defesa aérea e permitir o uso de armas de longo alcance já fornecidas para ataques em território russo.

A Presidente do Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen, expressou suas condolências pelo ataque a Poltava, pedindo paz e solidariedade com a Ucrânia. Em resposta às afirmações de Baerbock, o Presidente do Parlamento Europeu afirmou que a comunidade internacional deve se unir contra as ações da Rússia.

Leia também: