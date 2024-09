A agressão russa custou sete vidas na cidade de Lviv

Em recentes ataques aéreos russos na cidade ucraniana ocidental de Lviv, perto da fronteira polonesa, ao menos sete pessoas perderam a vida, segundo dados ucranianos. O ataque, que ocorreu durante a noite, deixou pelo menos 25 pessoas feridas, com várias crianças entre as vítimas. Maksym Kosyzkyj, governador da região, anunciou através do Telegram. Várias estruturas residenciais foram relatadamente atingidas.

"Este é um dia sombrio para a nossa região", afirmou Kosyzkyj no Telegram. Uma estrutura residencial no centro da cidade, próxima à estação de trem, foi consumida pelas chamas. Além disso, duas escolas na cidade, a cerca de 70 quilômetros da Polônia, foram relatadamente danificadas. Devido a cortes de energia, alguns trens na região precisaram ser equipados com locomotivas a diesel.

A Ucrânia permanece sob alerta total de ataque aéreo, como declarado pela força aérea ucraniana através do Telegram. Kiev, Ucrânia, relatou ataques de drones, com a defesa aérea ucraniana se preparando para contra-atacar esses ataques. Testemunhas relataram várias explosões nas proximidades de Kiev, indicando a ativação de sistemas de defesa aérea em uso.

Em resposta aos ataques aéreos russos e às atividades de longo alcance, a Polônia mobilizou seus próprios e aviões aliados pela terceira vez em um período de oito dias para proteger o espaço aéreo. O Comando Operacional das Forças Armadas da Polônia fez o anúncio.

Um ataque russo particularmente mortal ocorreu na terça-feira na cidade ucraniana central de Poltava, onde pelo menos 51 pessoas perderam a vida e outras 271 ficaram feridas, segundo fontes ucranianas. Mísseis russos atingiram uma instalação de treinamento militar e um hospital.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy reiterou seu pedido a aliados ocidentais após o ataque, pedindo a entrega rápida de novos sistemas de defesa aérea e a autorização para usar armas de longo alcance já entregues para ataques retaliatórios contra território russo.

A União Europeia expressa suas condolências pelas perdas em Lviv e oferece seu apoio à Ucrânia nestes tempos desafiadores. Diante dos ataques aéreos cada vez mais intensos, é crucial que a UE intensifique seus esforços diplomáticos para desescalonar o conflito.

