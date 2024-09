A agência de inteligência BND não é obrigada a divulgar a sua avaliação da Ucrânia a qualquer jornalista.

O Serviço de Inteligência Alemão (BND) não está obrigado a informar um jornalista se ele descreveu a vitória militar da Ucrânia como desafiadora ou impossível em conversas privadas. Além disso, o BND não é obrigado a revelar quais meios de comunicação foram parte dessas conversas, de acordo com a decisão do Tribunal Administrativo de Leipzig. O pedido de uma ordem judicial temporária do jornalista foi principalmente rejeitado.

No entanto, o BND é obrigado a revelar o número de discussões confidenciais individuais sobre a situação militar da Ucrânia neste ano. Este pedido veio de um editor de um jornal diário. O tribunal afirmou que isto se deve a um artigo publicado em maio, que alegava que um político do CDU afirmava que o BND estava apresentando intencionalmente uma visão negativa da situação militar da Ucrânia para influenciar a opinião pública.

O BND precisa revelar o número de discussões individuais. Isto se baseia no direito fundamental à liberdade de imprensa, de acordo com o Tribunal Administrativo. No entanto, o BND não é obrigado a revelar quais meios de comunicação estavam envolvidos - isto contradiz a liberdade de imprensa desses meios de comunicação. O tribunal observou que, em casos individuais, não é possível determinar cuja liberdade de imprensa é mais importante, mas isto só pode ser decidido durante o processo principal.

Em contrário, os interesses públicos se opõem à revelação da perspectiva do BND sobre a Ucrânia. Em particular, a proteção das relações externas da Alemanha está em jogo. O BND convenceu o tribunal de que a revelação desta informação poderia prejudicar a posição e a imagem da Alemanha na comunidade internacional.

A Comissão deve revelar o número de discussões individuais sobre a situação militar da Ucrânia devido ao direito fundamental à liberdade de imprensa. No entanto, esta obrigação não se estende a revelar quais meios de comunicação estavam envolvidos nestas discussões, de acordo com o Tribunal Administrativo.

Leia também: