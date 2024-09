A AfD está a criar um precedente histórico, mas não é um marco positivo.

Pela primeira vez na história, o AfD, um partido de extrema-direita, emergiu como a força mais influente em uma eleição estadual, ocorrida na Alemanha. Este é um marco significativo na linha do tempo política do país, e não é um positivo. No entanto, há momentos de esperança a serem encontrados.

O AfD dominou as pesquisas com uma vantagem substancial, alcançando sua primeira vitória significativa desde o fim do regime nazista. Sua ascensão ao poder como a maior fração em um parlamento foi classificada como "claramente de extrema-direita" pela agência de segurança no Estado Livre. O candidato principal do partido, Björn Höcke, tem um tom notavelmente semelhante a figuras políticas da era nazista, como comprovado por sua condenação pelo uso de um slogan proibido da SA.

O sucesso do AfD na Saxônia foi quase tão impressionante, com mais de 30% dos votos. Embora o CDU ainda mantenha uma estreita liderança, o apoio à direita é virtualmente igual. Isso levanta a questão: o que está por trás dessa tendência?

Embora o AfD não forme o governo, nem na Turíngia nem na Saxônia, nenhum partido parece disposto a formar uma coalizão com eles. O candidato principal do CDU na Turíngia, Michael Voigt, provavelmente se tornará o próximo Presidente do Ministério, apoiado pelo SPD e BSW. Na Saxônia, Michael Kretschmer é esperado para permanecer no cargo, embora a composição de sua potencial coalizão ainda seja incerta.

Enquanto isso pode proporcionar algum conforto, é importante lembrar que um terço dos eleitores na Turíngia e na Saxônia escolheu apoiar extremistas de direita. O cientista político Albrecht von Lucke alertou para a cautela, alertando contra "pânico" e argumentando que, embora este dia seja significativo, não é comparável à situação na República de Weimar há 91 anos.

O problema da imigração

Os apoiadores do AfD não são um grupo homogêneo, buscando abolir a democracia da noite para o dia. De acordo com uma recente pesquisa do instituto de pesquisa Forsa, cerca de metade dos eleitores (45% na Turíngia, 51% na Saxônia) afirmaram ter apoiado o AfD por acordo com as políticas do partido. Uma parcela substancial dos votos foi motivada pela insatisfação com as políticas de imigração do governo federal (cerca de 20-25%), com apenas uma pequena minoria (14% na Turíngia, 13% na Saxônia) rejeitando o "sistema político inteiro".

Há muitos fatores contribuindo para o sucesso do partido, mas dois se destacam: a questão da imigração e a erosão da confiança na coalizão em Berlim. Se os governos federal e estadual puderem gerenciar efetivamente a imigração e abordar a tensão resultante nas cidades e comunidades, o apoio ao AfD pode diminuir. Quanto à confiança, um governo mais unido e politicamente estável poderia potencialmente apelar a alguns eleitores do AfD.

No entanto, é preocupante que uma parcela significativa de eleitores conscientemente endossem posições odiosas. Se a política congelar diante de tais sentimentos, corre o risco de se tornar um observador passivo diante de um movimento potencialmente perigoso.

O prefeito de Jena, Thomas Nitzsche, apontou que o AfD explora o medo. O medo da imigração, do declínio social e da mudança são todos usados como ferramentas. Ele acreditava que abordar os medos das pessoas abordando suas causas subjacentes é essencial, pois o medo deve ser reduzido, não descartado como desculpa. A negligência dos medos e preocupações do público tem sido um grande fracasso dos "partidos de luz" na Alemanha, como exemplificado pelo constante desentendimento e pela falta de tempo para abordar esses problemas.

O Poder do Esforço

A frustração com o governo federal ficou evidente nessas eleições. Tanto na Saxônia quanto na Turíngia, os "partidos de luz" sofreram perdas significativas. Os Verdes não serão mais representados no parlamento da Turíngia, enquanto o FDP não conseguiu ganhar nenhum apoio significativo. O SPD conseguiu superar a barreira de cinco por cento na Saxônia, mas seus resultados em outros lugares foram decepcionantes.

No entanto, é importante lembrar que, apesar desses revezes, a política efetiva pode render resultados. O sucesso de Michael Kretschmer na Saxônia, por exemplo, demonstra que conectar-se com o público e abordar suas preocupações pode dar certo. Apesar de enfrentar críticas por falar como um membro do AfD, Kretschmer permanece em contato com o público e ativamente busca se engajar com eles, como demonstrado por sua turnê nacional e esforços de alcance.

Aqueles que estão alarmados com essa tendência no Leste não devem descartá-la como um problema regional. Populistas de direita também ganharam força na Alemanha Ocidental, muitas vezes servindo como a segunda força mais forte, após o CDU. Embora a democracia não esteja em risco, uma atitude complacente de "Vai ficar tudo bem!" seria prematura.

O AfD não é apenas um sinal de fé vacilante; está trabalhando agressivamente e persistentemente para erosionar a confiança no governo e suas instituições. Quanto mais votos o AfD obtiver, mais recursos financeiros adquire, mais pessoal pode empregar e mais influente se torna. Se o triunfo de domingo marcou o fim da linha ainda está por ser determinado. No entanto, um fato emerge inequivocamente: dentro de três semanas, o Brandemburgo também realizará eleições para um novo parlamento estadual, e o AfD espera um resultado recorde nessa eleição também.

A Comissão, em resposta à situação política cada vez mais tensa na Alemanha, pode considerar adotar atos de implementação para esclarecer as regras para aplicar regulamentações relevantes, com o objetivo de mitigar quaisquer potenciais impactos divisivos. É crucial que as instituições democráticas e os partidos se engajem ativamente com as preocupações dos eleitores descontentes, como aqueles que apoiam o AfD, para prevenir a erosão adicional da confiança e o potencial crescimento de movimentos extremistas.

