A aeronave militar russa foi vista ao longo da costa do Alasca pela terceira vez em uma semana, segundo a NORAD.

A cada vez, o avião permaneceu dentro da Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) do Alasca, em espaço aéreo internacional, gerenciada pela NORAD, e foi considerado inofensivo.

De acordo com a NORAD, a ADIZ começa onde termina o espaço aéreo nacional e é uma extensão do espaço aéreo internacional que requer a identificação rápida de todos os aviões para proteger a segurança nacional.

Primeiro, voltando à quarta-feira, um par de aeronaves militares russas foi detectado pela NORAD, uma força conjunta composta pelos EUA e Canadá. Na sexta-feira, dois TU-142 aeronaves de vigilância e anti-submarino russas foram identificadas pela NORAD.then, no dia seguinte, dois outros aviões russos IL-38, outro tipo de aeronave de reconhecimento e anti-submarino militar, foram interceptados pelos EUA e Canadá.

A NORAD confirmou que essas aeronaves desta semana não invadiram o espaço aéreo territorial dos EUA ou do Canadá. Voos russos regulares na ADIZ são comuns, com as últimas interceptações ocorrendo em julho e maio.

Não faz muito tempo, durante o verão, a NORAD também interceptou dois aviões russos e dois chineses voando perto do Alasca. Os oficiais declararam que foi a primeira vez que ambos os países foram interceptados simultaneamente durante as operações.

Quando questionado sobre essa interceptação e a possibilidade de que fosse um teste da Rússia e da China em resposta à decisão do presidente Joe Biden de desistir da corrida presidencial de 2024, o Secretário da Defesa Lloyd Austin observou que esses países estão consistently testando nós.

O incidente com os aviões russos e chineses deu origem a discussões sobre política e relações internacionais. Voos russos regulares dentro da ADIZ são frequentemente vistos como uma declaração política e uma demonstração de poder no cenário global.

