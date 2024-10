A ADNOC pretende comprar a Covestro, empresa alemã de plásticos

A empresa de petróleo governamental Adnoc, dos Emirados Árabes Unidos, como esperado, está prestes a adquirir o gigante alemão de plástico Covestro. A oferta dos Emiradenses é de 62 euros por ação da empresa de Leverkusen, como anunciado por ambas partes na última terça-feira. Isso valoriza a Covestro, listada no DAX, em impressionantes 11,7 bilhões de euros.

A Covestro emprega 17.500 funcionários em tempo integral, com cerca de 7.000 baseados na Alemanha. Além de sua sede em Leverkusen, possui instalações significativas em Krefeld (Uerdingen), Dormagen (ambas na Renânia do Norte-Vestfália) e Brunsbüttel (Schleswig-Holstein). No exterior, há plantas significativas perto de Houston (EUA) e Xangai (China). A empresa produz plásticos rígidos e flexíveis, bem como plásticos duros, para indústrias como a automotiva, construção, eletrônicos e móveis.

Rumores sobre uma possível aquisição circularam desde o meio de 2023. Em setembro de 2023, a Covestro confirmou negociações com a Adnoc, embora conversas formais com a empresa de Abu Dhabi só tenham começado em junho de 2024. Agora, uma taxa mínima de aceitação de 50% mais uma ação é necessária. Relatos sugerem que a Covestro está apoiando a oferta.

A possível aquisição da Covestro pela Adnoc pode ter um impacto significativo em suas operações na Alemanha, já que a empresa com sede em Leverkusen emprega um grande número de funcionários e possui instalações proeminentes no país. A parceria da Covestro com a Adnoc poderia potencialmente expandir suas capacidades de produção, dada a experiência e os recursos da Adnoc na indústria de petróleo.

