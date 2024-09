- A administração ucraniana passa por uma reestruturação, que leva à saída de numerosos ministros.

No meio do conflito em andamento com a Rússia, o Parlamento da Ucrânia passou por uma mudança significativa, com vários ministros renunciando a seus cargos por própria vontade, iniciando uma reformulação do governo liderada pelo Presidente Volodymyr Zelensky. As renúncias foram aceitas do Vice-Primeiro-Ministro Olha Stefanishyna, Ministro da Justiça Denys Malyuska, Ministro da Defesa Olexander Kamyshin e Ministro do Meio Ambiente Ruslan Strilets, segundo a mídia ucraniana. Apenas Malyuska e Kamyshin apareceram pessoalmente na Verkhovna Rada e falaram sobre seus mandatos.

Malyuska, o ministro com o mandato mais longo no gabinete do Primeiro-Ministro Denys Shmyhal, decidiu renunciar. Malyuska estava no cargo desde agosto de 2019. Antes de seu discurso, deputados do partido presidencial "Servidor do Povo" lhe deram uma ovação de pé. O pedido de renúncia do Ministro das Relações Exteriores Dmytro Kuleba, apresentado naquela manhã, não foi votado.

Os primeiros esforços para demitir a Vice-Primeira-Ministra Iryna Vereshchuk e o chefe do Fundo de Propriedade do Estado, Vitaliy Koval, falharam devido à falta de votos. Os deputados criticaram a pressa em realizar a votação sem que os candidatos primeiro explicassem seu trabalho. Uma nova votação está agendada para quinta-feira. Relatos indicam que Koval deve se tornar o novo ministro da agricultura, enquanto Vereshchuk é esperada para se mudar para a presidência.

Stefanishyna, no entanto, deve retornar ao governo como vice-primeira-ministra para integração europeia e da NATO e continuará a supervisionar o ministério da justiça. Kamyshin é especulado para assumir um novo papel na presidência, com responsabilidades na indústria de defesa. A atual vice-ministra de energia, Svitlana Hryntschuk, é esperada para assumir como ministra do meio ambiente.

Ministérios-chave, como finanças, interior e defesa, permanecem inalterados. Os boatos de que o Primeiro-Ministro Denys Shmyhal seria substituído pela atual vice-primeira-ministra e ministra da economia, Yulia Svyrydenko, parecem estar em espera por enquanto.

Cartas de renúncia de vários ministros chegaram ao Parlamento no dia anterior. O líder da fração do partido presidencial "Servidor do Povo", David Arakhamia, havia declarado que mais da metade dos cargos ministeriais seriam preenchidos novamente. Isso foi precedido por anúncios do Presidente Volodymyr Zelensky de que o trabalho do governo deveria ser melhorado por meio de novas nomeações.

Céticos veem a reformulação como uma jogada para a percepção pública

A razão por trás da reformulação do gabinete permanece incerta. Muitos dos membros do governo demitidos são esperados para manter posições altas, embora em papéis diferentes. Críticos veem a reformulação como uma manobra para dar a impressão de mudança, enquanto a situação na frente e os problemas de suprimento de energia devido aos constantes ataques russos à infraestrutura estão aumentando a insatisfação do público com a liderança.

Zelensky justificou a reformulação como um reinício necessário. "Precisamos de energia fresca hoje", disse o chefe de estado, agradecendo aos ministros pelo trabalho anterior. No entanto, ele escolheu não comentar especificamente sobre as mudanças de pessoal.

A deputada parlamentar da oposição Iryna Gerashchenko, em uma postagem no Facebook após as votações, afirmou que "10 dos 21 ministros estão faltando no governo de Zelensky hoje. O governo está virtualmente incapacitado."

O deputado MP Alexander Dubinsky, que foi inicialmente eleito pelo partido de Zelensky e agora está detido sob acusações de alta traição, descreveu a situação como "mudanças cosméticas". "A principal razão pela qual a Ucrânia está perdendo a guerra contra a Federação Russa é a incompetência dos governos regionais nomeados através de Andriy Yermak da presidência", escreveu no Telegram. A corrupção também é uma preocupação

