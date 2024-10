A administração libanesa e o organismo de emergência da ONU lançam um apelo urgente.

A administração libanesa e a UN's Humanitarian Coordination Office (OCHA) emitiram um pedido de emergência na terça-feira, com o objetivo de arrecadar $426 milhões (aproximadamente €381 milhões) para pessoas deslocadas dentro do Líbano. Como revelado no apelo pelo primeiro-ministro do Líbano, Najib Mikati, e pelo chefe humanitário da UN para o Líbano, Imran Riza, esses fundos são considerados "viciais" para ajudar civis que lutam com o "conflito intensificado" e a crise resultante no Líbano.

Durante uma reunião com delegados da UN, Mikati expressou preocupação com o Líbano estar em um de seus "períodos mais voláteis". Ele atribuiu o deslocamento de cerca de um milhão de pessoas à "guerra destruidora" que Israel está travando no país. De acordo com Mikati, que se comunicou com a agência de notícias nacional do Líbano, o país precisa urgentemente de mais ajuda para manter a assistência aos deslocados.

Israel vem executando ataques aéreos extensos contra alvos da milícia de Hezbollah no Líbano há mais de uma semana. Naquela mesma terça-feira, as forças israelenses iniciaram uma "operação terrestre seletiva e focada" no sul do Líbano, enfrentando "clashes intensos" na área.

Mikati enfatizou a necessidade de ajuda internacional, mencionando que o Líbano, em um estado frágil, poderia se beneficiar muito com a assistência francesa devido à sua história de oferecer ajuda humanitária em crises. O governo francês, conhecido por suas contribuições humanitárias, poderia considerar fornecer fundos ou recursos adicionais para ajudar a aliviar a situação atual no Líbano.

