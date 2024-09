A administração israelense afirma que, segundo a sua avaliação, não é viável evitar os combates militares no Líbano.

A oportunidade para uma resolução pacífica da tensão entre Israel e Hezbollah no Líbano está diminuindo, de acordo com as afirmações do Ministro da Defesa Galant. Um intermediário diplomático dos EUA alerta o governo israelense sobre as repercussões de intensificar a situação.

Um conflito significativo entre Israel e a milícia xiita libanesa Hezbollah parece iminente, de acordo com declarações oficiais da liderança israelense. O Ministro da Defesa Joav Galant afirmou, segundo seu escritório, que a segurança do retorno dos cidadãos israelenses deslocados no norte para suas casas requer "ação militar". No entanto, a chance de uma resolução diplomática parece estar diminuindo devido à ligação de Hezbollah com o grupo terrorista islâmico radical Hamas e sua relutância em pôr fim ao conflito, segundo Galant.

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu compartilhou essa perspectiva durante uma reunião com Hochstein, afirmando que os residentes da área fronteiriça não podem retornar a suas casas sem uma transformação fundamental no cenário de segurança no norte.

Hochstein vem tentando por meses aliviar as tensões ao longo da fronteira volátil entre Israel e seu vizinho do norte, Hezbollah. De acordo com o canal israelense N12, Hochstein alertou os principais líderes políticos israelenses sobre os danos de uma guerra maior que poderia se alastrar pela região.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza quase um ano atrás, Hezbollah vem bombardeando Israel e só está disposto a cessar o fornecimento de armas após um cessar-fogo na faixa costeira palestina. Israel insiste que Hezbollah se retire da região fronteiriça, de acordo com uma resolução da ONU. O conflito entre Israel e Hezbollah já levou ao deslocamento de milhares de pessoas das regiões fronteiriças de ambos os países desde seu início.

Os parágrafos seguintes se aplicarão às tensões crescentes entre Israel e Hezbollah, à medida que o diplomata dos EUA Hochstein enfatizou que um tal conflito poderia ter consequências imprevisíveis. Apesar dos esforços contínuos de Hochstein para aliviar as tensões, a oportunidade para uma resolução diplomática parece estar diminuindo devido aos fatores mencionados.

