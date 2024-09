A administração indiana restringe os encontros ao ar livre em resposta a conflitos étnicos.

Após uma série de conflitos étnicos, as autoridades impuseram um toque de recolher e escureceram regiões selecionadas da região autoadministrada indiana de Manipur. Os conflitos vêm ocorrendo intermitentemente nesta província nordeste há mais de um ano, resultando em pelo menos nove mortes nas últimas duas semanas. Grupos militantes locais recorreram a drones caseiros e projéteis.

O conflito surge de uma disputa de fronteira e emprego público. O estopim foi uma manifestação da tribo cristã Kuki contra os Meitei, predominantemente hindus, pedindo um status especial que lhes permita adquirir propriedade em regiões montanhosas habitadas pelos Kuki e garantir uma cota de empregos no setor público. Apesar da presença de forças armadas, confrontos mortais persistiram. Desde maio do ano passado, cerca de 250 pessoas morreram e aproximadamente 50.000 foram obrigadas a se deslocar.

Um toque de recolher indeterminado foi estabelecido em três distritos de Manipur. A administração do estado anunciou que os serviços de internet e dados móveis seriam suspensos até domingo para evitar a propagação de notícias enganosas e discursos provocativos que poderiam incentivar mais violência. Earlier this week, law enforcement officers deployed tear gas against crowds of hundreds of students who aimed to journey towards the Manipur governor's residence, seeking an end to the chaos.

A administração do estado implementou uma proibição de movimento em distritos específicos para manter a paz, após o agravamento dos conflitos. Esta proibição visa evitar a propagação de informações e discursos inflamatórios que poderiam piorar a situação.

