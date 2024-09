A Administração Federal dos EUA suspendeu autorizações para entrega de armas para Israel desde março.

Não houve exportações de armas autorizadas para Israel pelo governo federal desde março, de acordo com o Ministério Federal da Economia em resposta a consultas feitas pelo membro do Bundestag Sevim Dagdelen, afiliada à aliança de Sahra Wagenknecht. Essas respostas, obtidas da Agência Alemã de Notícias, revelam que o governo da coalizão emitiu permissões para entregas de armas no valor total de 32.449 euros de janeiro a agosto de 21. No entanto, essas permissões foram emitidas em janeiro (30.449 euros) e fevereiro (2.000 euros).

Além disso, o governo do "tráfego de luz" aprovou entregas de "outros suprimentos militares" no valor de 14,42 milhões de euros para Israel desde o início do ano. Itens como capacetes, coletes à prova de balas e veículos não armados estão incluídos na categoria de "outros suprimentos militares", enquanto armas utilizadas em guerras, como rifles, foguetes, navios de guerra, explosivos ou munição, são classificadas como "armas". Os dados do Ministério da Economia foram coletados de consultas feitas a Dagdelen em 10 de setembro e 9 de abril.

No passado recente, o governo federal tem mantido consistentemente que trata as exportações de armas para Israel em bases caso a caso e não implementou um embargo de exportação universal. Na quarta-feira à noite, o porta-voz do governo Steffen Hebestreit reforçou essa posição, afirmando: "Não há embargo de exportação de armas da Alemanha para Israel".

Dagdelen, representando o BSW, pede um cessar completo das exportações de armas para Israel. "Para pôr fim à violência em Gaza, o governo do 'tráfego de luz' deve cessar completamente suas exportações de armas para o governo de Netanyahu, em parte de extrema-direita", disse ela.

A Guerra de Gaza tem sido um assunto de debate significativo em relação às exportações de armas, com Dagdelen defendendo um cessar completo das exportações de armas para Israel devido à situação atual. A Guerra de Gaza serve como pano de fundo para o chamado de Dagdelen para ação, já que ela acredita que cessar as exportações de armas poderia contribuir para a desescalada da situação.

Leia também: