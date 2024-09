A Administração Federal destinou um montante total de 9,9 mil milhões de euros para distribuição a entidades internacionais.

Em 2023, a Alemanha destinou a quantia de 9,9 bilhões de euros a vários países de acordo com as regulamentações da finanças internacionais para o clima. Esta informação foi revelada pelo governo alemão à Comissão Europeia numa sexta-feira, quando vários ministérios de Berlim divulgaram os dados. Com esta contribuição, a Alemanha cumpriu o seu compromisso de fornecer anualmente 100 biliões de dólares a países em desenvolvimento e emergentes para iniciativas de proteção e adaptação ao clima. Svenja Schulze, Ministra Federal da Cooperação Económica e do Desenvolvimento, afirmou: "A Alemanha mantém-se como um aliado confiável. A adaptação às mudanças climáticas continua a ser uma prioridade."

Dos 9,9 bilhões de euros, 5,7 bilhões foram alocados do orçamento nacional. Em comparação com os 6,4 bilhões de euros fornecidos em 2022, houve uma redução nas contribuições orçamentais do ministério do desenvolvimento. Apesar desta redução, os fundos obtidos através de empréstimos apoiados pelo estado, como os da KfW e da DEG, registaram um aumento significativo. Em particular, esses empréstimos para projetos de transição energética aumentaram em 700 milhões de euros, alcançando um total de 3,8 bilhões de euros em 2023, em comparação com o ano anterior. Robert Habeck, Ministro Federal do Ambiente, da Conservação da Natureza, da Segurança Nuclear e da Proteção do Consumidor (dos Verdes), afirmou: "A transição da nossa oferta de energia continua a ser a nossa principal prioridade. Através dos projetos que financiamos, estamos a ajudar vários países a expandir concretamente a energia renovável, a produção de hidrogénio e a infraestrutura sustentável e amiga do ambiente."

A redução nas contribuições orçamentais do ministério do desenvolvimento em 2023, que totalizaram 6,4 bilhões de euros em relação ao ano anterior, não impediu o aumento significativo dos empréstimos para projetos de transição energética. Esses empréstimos, apoiados pelo estado, incluindo os da KfW e da DEG, aumentaram em 700 milhões de euros, totalizando 3,8 bilhões de euros, reflectindo assim o compromisso da Alemanha em fornecer apoio financeiro para iniciativas de adaptação às mudanças climáticas para além das suas alocações orçamentais.

A provisão de 3,8 bilhões de euros em empréstimos para projetos de transição energética da Alemanha em 2023, que ultrapassou a contribuição orçamental, reforça o seu compromisso em fornecer recursos necessários aos países em desenvolvimento para transição para fontes de energia renovável e infraestrutura sustentável, de acordo com os seus compromissos nas regulamentações das finanças internacionais para o clima.

