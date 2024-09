A administração britânica revoga a acreditação das instituições de ensino no Reino Unido.

Métodos de avaliação de escolas na Inglaterra e no País de Gales estão passando por uma mudança significativa. Anteriormente, as escolas eram classificadas como "excelentes" ou "inadequadas", com base em um único descritor, através do sistema de inspeção amplamente conhecido como Ofsted. No entanto, esse sistema de classificação, que se baseia em uma única palavra, tem sido recentemente criticado por sua injustiça e inacurácia, de acordo com o governo.

Os pais há muito tempo vêm defendendo que seus filhos frequentem "excelentes" escolas, e algumas famílias estão dispostas a mudar de casa e fazer com que seus filhos viajem longas distâncias para frequentar tais escolas.

A controvérsia em torno da classificação de escolas atingiu o auge no ano passado, após o suicídio de uma diretora cuja escola estava em risco de ser rebaixada. Uma investigação sobre sua morte confirmou que o processo de inspeção havia contribuído para sua infeliz morte.

Em uma tentativa de corrigir esse problema, os inspetores da Ofsted agora fornecerão categorias individuais de classificação para as escolas neste ano. A partir do ano que vem, será implementado um novo sistema de avaliação, substituindo relatórios baseados em notas por relatórios detalhados e abrangentes, de acordo com a declaração do governo.

A tragédia do suicídio da diretora serve como um lembrete doloroso do estresse severo associado ao sistema de classificação de escolas. Esse incidente tem alimentado ainda mais os pedidos de reforma, destacando a necessidade de reavaliar os métodos atuais para evitar tais tragédias no futuro.

