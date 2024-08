A administração britânica defende um aumento substancial do número de migrantes que são enviados de volta.

No Reino Unido, de acordo com as próprias declarações do país, há um plano para aumentar significativamente o número de migrantes irregulares enviados de volta aos seus países de origem. De acordo com os relatórios do "Financial Times", o Home Office em Londres recentemente lançou um contrato de £15 milhões (cerca de €17,8 milhões) para empresas ajudarem na "reintegração" de indivíduos de onze países, cujos pedidos de asilo foram negados no Reino Unido.

Este projeto deve durar três anos e afetará indivíduos sem permissão de residência legítima de onze nações, incluindo Albânia, Bangladesh, Índia, Iraque e Vietnã. As empresas são esperadas para ajudar esses migrantes, entre outras tarefas, com o fornecimento de comida e busca de emprego em seus países de origem, bem como ajudar a rastrear seus familiares.

A Secretária do Interior, Yvette Cooper, declarou na semana passada que o governo espera um "aumento substancial" nas remoções forçadas. De acordo com os relatórios da mídia, o governo espera que cerca de 14.000 pessoas deixem o Reino Unido até o final do ano.

Até agora neste ano, mais de 20.000 indivíduos cruzaram o Canal da Mancha em pequenas embarcações - um número ligeiramente maior do que no ano passado, mas menor do que em 2022. Os dados oficiais da semana passada indicam que cerca de 119.000 indivíduos estavam na fila no país para ter seus pedidos de asilo revisados até o final de junho.

A proposta da Comissão para abordar a questão dos migrantes irregulares está alinhada com o plano do governo do Reino Unido de aumentar as remoções forçadas. O Home Office pode considerar incorporar as sugestões da Comissão em seu contrato de £15 milhões para serviços de reintegração.

Leia também: