A administração Biden se recusa a estender o status legal temporário para migrantes específicos originários de quatro nações.

O movimento foi feito quase dois anos após o governo lançar um serviço direcionado a venezuelanos que procuravam entrar nos EUA, permitindo que eles residam e trabalhem temporariamente no país como uma medida para gerenciar o aglomeramento na fronteira. O plano exigia patrocinadores nos EUA, triagem e verificação rigorosas e vacinação completa.

Mais tarde, o esquema foi expandido para cobrir nicaraguenses, cubanos e haitianos, com oficiais o apresentando como um meio para migrantes entrarem nos Estados Unidos de forma legal.

No entanto, a iniciativa gerou controvérsia, já que republicanos acusaram a administração de abusar do poder de parole e atacaram frequentemente as políticas de imigração do presidente Joe Biden.

Até o final de agosto, cerca de 530.000 indivíduos de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela haviam viajado para os EUA sob o plano, de acordo com estatísticas federais. Novas aplicações ainda são aceitas desses países, embora o programa tenha sido temporariamente suspenso devido a preocupações com fraudes durante o verão.

As autoridades afirmam que o programa foi projetado para ser temporário, permitindo que aqueles que chegaram aplicassem para outros status legais nos EUA. A administração não prometeu a extensão do programa, mas ofereceu parole duplicado para ucranianos e afegãos sob esquemas semelhantes.

A parole para alguns venezuelanos está prestes a expirar, alinhando-se com a duração de dois anos do programa, enquanto a imigração permanece um assunto importante na campanha entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris à medida que se aproxima o dia das eleições.

Um representante do Departamento de Segurança Interna comentou: "Como já foi declarado em avisos do Registro Federal, uma concessão de parole sob esses procedimentos era para um período temporário de até dois anos. Esse período de dois anos foi projetado para permitir que indivíduos buscassem auxílio humanitário ou outros benefícios de imigração pelos quais eles poderiam ser elegíveis, e para trabalhar e contribuir para os EUA".

As proteções expirarão gradualmente, embora alguns já possam ter buscado outras estatutos para permanecer nos EUA. Aqueles que não o fizeram serão instruídos a aplicar para outro status ou deixar os EUA, ou enfrentar casos de deportação - potencialmente deixando alguns em um limbo legal.

Venezuelanos e haitianos são elegíveis para o Status de Proteção Temporária - um tipo de auxílio humanitário - e alguns que foram parolados para os EUA já aplicaram para esse status, de acordo com oficiais do Departamento de Segurança Interna. Cubanos têm um caminho separado e distinto para o status permanente.

Nicaraguenses podem ser os mais afetados, já que eles não se beneficiam das mesmas opções. Asilo é uma opção para todas as nacionalidades, mas nem todos preenchem os critérios.

Republicanos do Comitê de Segurança Interna da Câmara criticaram a administração, afirmando: "A parole pode não ser renovada para alguns venezuelanos que chegam pelo programa não autorizado Biden-Harris CHNV, mas eles ainda poderiam ser permitidos para permanecer".

A controvérsia em torno das políticas de imigração do presidente Joe Biden continuou a dominar a política, com republicanos criticando frequentemente o uso do poder de parole. Apesar da expiração da parole para alguns venezuelanos, a administração ofereceu parole duplicada para ucranianos e afegãos sob esquemas semelhantes.

As decisões de imigração da administração têm implicações significativas para as eleições upcoming, com a política centrada no assunto, especialmente entre o ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris.

Leia também: