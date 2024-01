A administração Biden processa o Texas por causa da controversa lei de imigração do estado

A ação surge depois de, na semana passada, o Departamento de Justiça ter ameaçado processar o Texas se este não recuasse na medida. Esta é a segunda ação judicial contra o Estado esta semana, numa altura em que o Presidente Joe Biden e o Governador do Texas, Greg Abbott, discutem a gestão da fronteira entre os EUA e o México.

Em dezembro, Abbott, um republicano, promulgou o projeto de lei 4 do Senado, que também dá aos juízes a possibilidade de emitir ordens de expulsão de pessoas dos Estados Unidos. A Casa Branca classificou a lei - que deverá entrar em vigor em março - como "incrivelmente extrema".

Na sua ação judicial, o Departamento de Justiça argumentou que a medida reduz a "autoridade exclusiva" do governo federal para fazer cumprir a lei da imigração.

"Os seus esforços, através da SB 4, interferem na autoridade exclusiva do governo federal para regular a entrada e a remoção de não cidadãos, frustram as operações e os procedimentos de imigração dos Estados Unidos e interferem nas relações externas dos Estados Unidos. A SB 4 é inválida e deve ser proibida", afirma a queixa, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Ocidental do Texas.

O Departamento de Justiça solicitou que a medida fosse bloqueada.

"A SB 4 é claramente inconstitucional", afirmou a Procuradora-Geral Adjunta, Vanita Gupta, num comunicado. "De acordo com a Cláusula de Supremacia da Constituição e o precedente de longa data da Suprema Corte, os estados não podem adotar leis de imigração que interfiram na estrutura promulgada pelo Congresso. O Departamento de Justiça continuará a cumprir a sua responsabilidade de defender a Constituição e fazer cumprir a lei federal".

A CNN contactou o gabinete de Abbott para comentar.

No início desta semana, a administração Biden pediu ao Supremo Tribunal que lhe permitisse remover o arame farpado na fronteira entre os EUA e o México, instalado pelo Texas. O litígio prende-se com a questão de saber se a Patrulha Fronteiriça tem autoridade legal para cortar arame farpado nas margens do Rio Grande.

No ano passado, o Estado do Texas intentou uma ação judicial para impedir o corte do arame, alegando que este destrói ilegalmente propriedade do Estado e prejudica a segurança, a fim de ajudar os imigrantes a atravessar a fronteira. Um tribunal federal de recurso ordenou aos agentes da Patrulha Fronteiriça que suspendessem a prática enquanto decorria o processo judicial, e o Departamento de Justiça apresentou agora um pedido de urgência, solicitando ao Supremo Tribunal que anule essa decisão.

Fonte: edition.cnn.com