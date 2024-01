A administração Biden pede ao Supremo Tribunal que autorize a Patrulha Fronteiriça a remover o arame farpado na fronteira entre os EUA e o México

O litígio prende-se com a questão de saber se a Patrulha Fronteiriça tem autoridade legal para cortar o arame de concertina que o Texas instalou nas margens do Rio Grande. No ano passado, o Estado do Texas intentou uma ação judicial para impedir o corte do arame, alegando que este destrói ilegalmente propriedade do Estado e prejudica a segurança, a fim de ajudar os imigrantes a atravessar a fronteira.

No mês passado, um tribunal federal de recurso ordenou aos agentes da Patrulha Fronteiriça que suspendessem a prática enquanto decorrem os processos judiciais, e o Departamento de Justiça apresentou agora um pedido de emergência, solicitando ao Supremo Tribunal que anule essa decisão.

Em documentos judiciais, a administração Biden afirmou que os agentes cortam o arame para prestar assistência médica aos migrantes que dela necessitam ou para deter migrantes que já tenham atravessado o território dos EUA.

