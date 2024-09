A administração Biden essencialmente impede a busca ativa de um cessar-fogo em Gaza e um acordo de libertação de prisioneiros.

Recentemente, altos funcionários americanos têm deixado de lado a força na promoção de um cessar-fogo no processo de negociação, de acordo com fontes, reconhecendo que nem Hamas nem Israel atualmente possuem a vontade política para pôr fim ao conflito. Apesar de Joe Biden e seus conselheiros seniores terem recusado abandonar completamente essa iniciativa, um oficial democrata sênior próximo à Casa Branca resumiu o sentimento de alguns envolvidos nessas discussões da seguinte forma: "Não podemos desejar essa resolução mais do que eles."

Esse indivíduo também fez referência a uma famosa citação do ex-secretário de Estado James Baker, que, em 1990, disse ao governo israelense sobre um acordo de paz no Oriente Médio: "Quando estiverem verdadeiramente comprometidos com isso, entrem em contato conosco."

Outra frase que tem circulado entre os funcionários americanos enquanto eles analisam as negociações estagnadas é a descrição de George Mitchell do processo que levou ao Acordo da Sexta-Feira Santa na Irlanda do Norte: "Tivemos 700 dias de fracasso e um dia de sucesso."

Pôr fim ao conflito de Gaza é a maior ambição da política externa de Biden à medida que se aproxima do final de seu primeiro mandato, mas as negociações de cessar-fogo estagnadas põem em risco os outros objetivos do presidente no Oriente Médio.

Com o tempo se esgotando, Biden fez apenas um pedido de rotina por um cessar-fogo durante seu discurso final na ONU na terça-feira e pretendia discutir o assunto mais a fundo com seus contrapartes internacionais em Nova York nesta semana.

Os funcionários americanos ainda estão nas etapas iniciais de avaliar a situação volátil no Líbano e tentar compreender se Israel tem um objetivo claro em relação a seu vizinho do norte. Após os ataques secretos de Israel, que atingiram operativos do Hezbollah e resultaram na explosão de milhares de rádios e walkie-talkies no Líbano, a administração trabalha para determinar em que medida as capacidades do grupo foram reduzidas.

Sem uma estratégia definida por Israel, os funcionários americanos só podem esperar que o ataque de Israel leve o Hezbollah à mesa de negociações enquanto evita qualquer má-cálculo que possa acender um conflito regional maior.

Os funcionários americanos veem os conflitos em Gaza e agora no Líbano como interligados, apesar da insistência de Israel de que esses são assuntos separados.

"É um pouco uma falsa dicotomia argumentar que qualquer um desses componentes é completamente separável do todo", disse um oficial sênior do Departamento de Estado na segunda-feira. Cada elemento tem sua própria lógica e dinâmicas, mas eles se reforçam de várias maneiras.

"Enquanto trabalhamos para abordar a raiz do sofrimento dos últimos anos, estamos igualmente comprometidos em garantir que esse conflito não se espalhe e engula toda a região", continuou o oficial.

Alguns dentro da administração de Biden acreditam que uma mudança de abordagem poderia apressar o fim do conflito, como contornar o acordo em três fases atualmente em discussão e propor uma nova iniciativa que estabeleça os requisitos para ambas as partes pararem de lutar de uma só vez.

No entanto, não há sinais de que os EUA estejam ativamente preparando-se para implementar qualquer estratégia alternativa.

Na verdade, não há planos conhecidos para que alguns dos principais delegados de segurança nacional de Biden, que fizeram várias viagens ao Oriente Médio nos últimos anos para facilitar um cessar-fogo e troca de reféns, como o diretor da CIA Bill Burns, o secretário de Estado Antony Blinken ou o coordenador do Oriente Médio da Casa Branca Brett McGurk, visitem Israel com esse propósito em mente.

Quando Blinken recentemente visitou a região, sua viagem não incluiu uma parada em Israel. Foi há mais de um mês desde que Biden falou pela última vez com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e ele não planeja se encontrar com o líder israelense quando ele visitar os Estados Unidos esta semana para sua própria fala na ONU.

Alguns oficiais americanos estão preocupados que as falas em Nova York possam piorar ainda mais as tensões, mas eles também trabalham para agendar reuniões às margens que possam levar a sugestões para resolver o conflito.

O discurso de Biden à Assembleia Geral da ONU na terça-feira não apresentou nenhuma proposta nova para romper o impasse, mas afirmou que uma resolução diplomática ainda era possível. Os funcionários americanos continuam a descrever as negociações como essencialmente moribundas, com falta de vontade política de ambas as partes para chegar a um acordo. Uma proposta "de ponte" elaborada pelos EUA ainda não foi formalizada para apresentação a Biden ou a qualquer das partes nas negociações.

"Há desafios e reveses. Tivemos dificuldades em fazer o primeiro-ministro cooperar. Tivemos desafios em fazer o líder do Hamas, Sinwar, cooperar. Mas estamos determinados a perseverar", disse Jake Sullivan, conselheiro de segurança nacional de Biden, na MSNBC na terça-feira.

"Perdemos sono tentando encontrar uma maneira de fazer o primeiro-ministro se comprometer com esse cessar-fogo e troca de reféns. E expressamos nossa preocupação diretamente quando vimos o primeiro-ministro falhar em dar os passos necessários para concluir esse acordo. Neste ponto, eu diria que o maior desafio é, de fato, a falta de compromisso do Hamas e de Sinwar. Mas se eles estiverem dispostos a se engajar, será incumbência nossa fazer o primeiro-ministro chegar à mesa e pôr um fim nisso."

À medida que os oficiais americanos reconhecem cada vez mais a possibilidade cada vez mais provável de que um cessar-fogo não será alcançado antes do fim do mandato de Biden em janeiro, eles também aceitam que isso significa que o presidente não testemunhará um acordo de normalização historic

Recentemente, ela mencionou que finalizar esse acordo é o que vai abrir caminho para tudo o mais na região. Não vou revelar conversas privadas, mas posso dizer que tive conversas individuais com o primeiro-ministro, o presidente de Israel, líderes egípcios e nossos aliados. Acredito que deixamos claro que esse acordo precisa acontecer.

Apesar de as chances de um cessar-fogo e acordo de troca de reféns antes do fim do mandato de Biden estarem diminuindo, as autoridades americanas ainda esperam uma reviravolta inesperada no Oriente Médio que possa mudar a situação.

A morte do líder da Hamas, Yahya Sinwar, é especulada como um dos grandes eventos inesperados que poderiam mudar drasticamente a situação. Tanto as autoridades israelenses quanto americanas se alegrariam com sua morte, e a questão da morte de Sinwar é frequentemente mencionada devido ao seu potencial para pôr fim ao conflito de forma rápida.

Foi há cerca de três semanas que Sinwar interagiu pela última vez com mediadores tentando acertar um acordo de reféns, mas não recebemos atualizações recentes sobre seu status.

As negociações de trégua estagnadas no conflito de Gaza apresentam um desafio aos outros objetivos do presidente Joe Biden na política do Oriente Médio. Apesar disso, oficiais americanos ainda estão avaliando estratégias potenciais para impulsionar Israel e Hamas rumo a um acordo negociado.

Reconhecendo a natureza interligada dos conflitos em Gaza e no Líbano, alguns oficiais acreditam que uma mudança de abordagem poderia ajudar a pôr fim ao conflito de Gaza mais rapidamente, como propor uma nova iniciativa que exija o cessar-fogo simultâneo de ambas as partes.

