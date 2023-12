A administração Biden anuncia um pacote de assistência militar à Ucrânia no valor de 250 milhões de dólares, uma vez que os EUA esgotaram o financiamento disponível

"Este pacote fornece até 250 milhões de dólares de armas e equipamento no âmbito de levantamentos previamente dirigidos à Ucrânia", afirmou o Secretário de Estado Antony Blinken numa declaração. "As capacidades fornecidas no pacote de hoje incluem munições de defesa aérea, outros componentes do sistema de defesa aérea, munições adicionais para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, munições de artilharia de 155 mm e 105 mm, munições anti-armadura e mais de 15 milhões de cartuchos de munição."

Na semana passada, a administração Biden disse que tinha mais um pacote de segurança para a Ucrânia para anunciar este ano, mas seria o último que os EUA poderiam fornecer sem a aprovação dos legisladores. O controlador do Departamento de Defesa, Mike McCord, disse numa carta ao Congresso que "uma vez que esses fundos sejam obrigados, o Departamento terá esgotado o financiamento disponível para assistência de segurança à Ucrânia".

Este pacote marca o limite da capacidade dos EUA de fornecer armas à Ucrânia sem financiamento adicional do Congresso. A administração Biden solicitou ao Congresso um pacote suplementar que inclui mais de 60 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia. Mas a legislação está atualmente parada enquanto os negociadores tentam encontrar um compromisso sobre a segurança das fronteiras e a política de imigração, exigências-chave dos republicanos como parte de qualquer acordo.

A administração avisou repetidamente que a sua capacidade de fornecer ajuda à Ucrânia estava a diminuir rapidamente, forçando o Pentágono a esticar o pouco dinheiro que lhe restava em pacotes de ajuda mais pequenos.

"É imperativo que o Congresso actue rapidamente, o mais depressa possível, para promover os nossos interesses de segurança nacional, ajudando a Ucrânia a defender-se e a assegurar o seu futuro", afirmou Blinken.

No início deste mês, os EUA anunciaram pacotes de segurança no valor de 200 milhões e 175 milhões de dólares, relativamente pequenos quando comparados com os pacotes de ajuda muito maiores que a administração conseguiu enviar no passado. Os EUA enviaram mais de 46 mil milhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022.

Este pacote de ajuda anunciado na quarta-feira se enquadra na Autoridade de retirada presidencial, que é retirada diretamente dos estoques dos EUA e pode ser enviada rapidamente para a Ucrânia. Os EUA já esgotaram a outra forma fundamental de assistência, a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, que permite ao Departamento de Defesa celebrar contratos com fabricantes de armas para comprar armas para Kiev.

