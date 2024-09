- A administração americana alega envolvimento russo na interferência na eleição presidencial do país.

Os Estados Unidos impuseram penalidades a várias pessoas e entidades por interferir nas suas eleições presidenciais, segundo revelado pelo Departamento do Tesouro dos EUA e pelo Procurador-Geral Merrick Garland. Isto inclui representantes da entidade de radiodifusão apoiada pelo Estado russo, RT. Garland declarou que o círculo íntimo de Putin ordenou a agências de relações públicas russas para espalhar informações falsas e narrativas pró-governo como parte de uma operação para influenciar as eleições presidenciais dos EUA de 2024.

O Departamento do Tesouro salientou que atores apoiados pelo regime russo têm historicamente utilizado métodos diversificados, como IA, deepfakes e desinformação direcionada, para enfraquecer a confiança nos processos e instituições eleitorais americanas. No início de 2024, pessoal de alto nível na empresa de radiodifusão RT começou secretamente a recrutar influenciadores das redes sociais americanos para as suas campanhas de influência. A RT ocultou a sua participação ou a do governo russo no conteúdo criado para influenciar a opinião pública nos Estados Unidos através de uma empresa de fachada.

Estados Unidos Acusa Moscovo de Grave Interferência

O objetivo dessas tentativas de influência era transmitir a propaganda do governo russo nos EUA e minar o apoio à Ucrânia, que a Rússia atacou.

As sanções afetam a editora-chefe da RT, Margarita Simonian, e outros executivos de alto nível da empresa de radiodifusão. Como resultado das sanções, quaisquer dos seus ativos nos EUA serão apreendidos. As transações com eles serão proibidas para cidadãos dos EUA. As transações internacionais também se tornarão cada vez mais difíceis para aqueles afetados.

Embora fontes oficiais dos EUA tenham afirmado anteriormente que Moscovo interferiu em eleições anteriores dos EUA, segundo as agências de inteligência dos EUA, a Rússia interferiu nas eleições de 2020 ao apoiar o republicano Donald Trump e minar o democrata Joe Biden. Moscovo pretendia manipular o resultado da eleição e fomentar a divisão dentro da nação, segundo um relatório de inteligência desclassificado.

As agências de segurança dos EUA também especularam que a Rússia interferiu nas eleições de 2016 para apoiar o candidato republicano Donald Trump e prejudicar a democrata Hillary Clinton. Um procurador especial investigou mais tarde uma possível colaboração ilegal entre a Rússia e a equipa de Trump, mas não encontrou provas suficientes.

