A actual administração francesa põe momentaneamente de lado os resultados das recentes eleições.

Após um voto majoritário de esquerda, a França testemunha uma mudança para um governo mais conservador. Onze semanas após as eleições parlamentares surpreendentes, o Presidente Emmanuel Macron nomeou 39 membros do governo. Destes, seis indivíduos têm vistas conservadoras, com destaque para o Ministro do Interior Bruno Retailleau. Anteriormente, ele serviu como líder da facção do Partido Republicano no Senado e agora assume seu novo cargo.

O ex-Ministro Europeu Jean-Noël Barrot assume o cargo de Ministro das Relações Exteriores, com uma forte crença na emissão conjunta de dívidas na UE. Seu vice, Benjamin Haddad, responsável pelas relações franco-alemãs, também é Ministro Europeu. O Ministério da Economia foi entregue a Antoine Armand, um associado próximo de Macron com 33 anos.

Apesar do bloco de esquerda ter obtido uma maioria nas urnas, está representado por apenas um ministro, Didier Migaud. Anteriormente, ele serviu como deputado socialista e dirigiu a autoridade de transparência e agora é o Ministro da Justiça. Vários políticos de esquerda recusaram ofertas do primeiro-ministro conservador Michel Barnier devido a desacordos com sua posição política.

Homens ocupam posições-chave

O Ministro da Defesa Sébastien Lecornu e o Ministro da Cultura Rachida Dati mantêm suas posições. Também vindos do campo conservador, Catherine Vautrin, anteriormente Ministra do Trabalho, agora assume os assuntos regionais.

A igualdade de gênero formal está em vigor, com 20 homens e mulheres ocupando cargos, incluindo o primeiro-ministro. No entanto, os papéis mais influentes são ocupados por homens. Pelo menos três membros do governo, incluindo Dati, têm raízes no Norte da África, com Othman Nasrou prestes a se tornar Secretário de Estado para a Luta contra a Discriminação.

Notavelmente, nenhum dos potenciais candidatos presidenciais está se juntando ao governo. Peso pesado como o Ministro do Interior Gérald Darmanin e o Ministro da Economia Bruno Le Maire não estão mais envolvidos, tendo deixado o governo. O líder da facção conservadora Laurent Wauquiez também recusou o Ministério da Economia.

A oposição expressou sua decepção. A líder da facção de direita populista Marine Le Pen criticou o governo, afirmando que não reflete o desejo de mudança expresso pelos eleitores. O rival de esquerda Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, descreveu a formação como nem legítima nem promissora. O líder do Partido Socialista, Olivier Faure, descreveu o governo como reacionário e desrespeitoso com a democracia.

Submissão rápida da proposta orçamentária exigida

A primeira reunião do gabinete está marcada para a tarde de segunda-feira. Barnier é esperado para fazer sua declaração de governo na Assembleia Nacional em 1º de outubro. Além disso, a proposta orçamentária para 2025 deve ser submetida até essa data para ser revisada e aprovada até o final do ano.

Barnier enfatizou a ausência de aumentos gerais de impostos em seus planos. Ele visa abordar questões como imigração e segurança interna, temas tipicamente abordados por populistas de direita.

O partido de extrema direita Rassemblement National (RN) surpreendentemente não conseguiu a maioria nas eleições parlamentares antecipadas, contrariando as previsões das pesquisas. Agora, o RN se encontra na posição de "rei maker", já que a sobrevivência do governo de Barnier depende do apoio ou oposição do RN a votos de desconfiança.

O processo de formação do governo demorou devido à dinâmica majoritária complicada entre o partido de Macron, os Republicanos (47 dos 577 assentos nas eleições parlamentares antecipadas em julho) e os populistas de direita de Le Pen. Como os resultados das eleições deixaram a França em um impasse político, um governo interino esteve no poder por mais de dois meses. A Assembleia Nacional atualmente está dividida em três blocos hostis: a esquerda, o antigo bloco governante liberal e os populistas de direita de Le Pen.

Os governos e os partidos políticos desempenham papéis significativos na moldagem das políticas de um país. Por exemplo, o governo recentemente nomeado pelo Presidente Emmanuel Macron inclui membros tanto de esquerda quanto de direita, exibindo a diversidade dentro dos governos e dos partidos políticos.

A nomeação de políticos como o Ministro do Interior Bruno Retailleau e o Ministro da Defesa Sébastien Lecornu do campo conservador demonstra como os governos e os partidos políticos às vezes mantêm a continuidade com as administrações anteriores.

Leia também: