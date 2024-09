A abundância de jovens vagando pelas ruas

Em um cruzamento de semáforo, há algum desentendimento sendo transmitido. Durante um chat público, uma professora de jardim de infância expressou seus pensamentos ao Chanceler Olaf Scholz: "É como um grupo de jovens: um dizendo uma coisa, outro dizendo outra e tudo se espalha", ela declarou. O Chanceler Scholz reconheceu o ponto de vista da professora e então pediu sua opinião.

O Chanceler Scholz pareceu surpreso com uma pergunta de um cidadão sobre a imagem de sua coalizão durante um encontro comunitário em Berlim. Uma professora de jardim de infância questionou como ele lidava com as inconsistências e indiscrições dentro do governo. A professora de 48 anos, empregada em uma escola evangélica em Berlim-Pankow, compartilhou sua perspectiva: "É como se fosse um grupo de crianças: um diz uma coisa, outro diz outra e tudo se espalha".

Scholz concordou, "Você tem razão". Em seguida, ele fez uma pergunta à professora de jardim de infância: "Então, qual é a sua solução mágica? Quero dizer, estou realmente interessado". Ele sugeriu ter "três salas à prova de som onde ninguém poderia ouvir o que está sendo dito", parecendo sugerir salas de reunião do governo. No entanto, Scholz pareceu confuso logo depois.

O Chanceler discordou de um dos comentários da professora. Ele afirmou que as frequentes discordâncias entre ele e o Ministro das Finanças Christian Lindner eram infrequentes. "Isso só aconteceu algumas vezes", ele enfatizou.

A professora de jardim de infância sugeriu discutir problemas de coalizão internamente primeiro e depois levá-los à atenção do público. Scholz concordou, "Bem, você tem um ponto aí". Com um gesto de mão, Scholz sinalizou sua concordância e a próxima pessoa na fila apresentou o próximo tópico.

As partes do semáforo sofreram um desastre inesperado nos dois estados federais do leste da Alemanha no domingo à noite. Eles se saíram pior do que nunca antes, como uma equipe, nas eleições estaduais. O SPD reagiu com uma mistura de choque e alívio aos resultados das eleições, com medo de não ter ultrapassado a barreira de 5%. O Chanceler Olaf Scholz descreveu o resultado como "amargo" para seu partido, mas também observou que "as previsões sombrias" não se materializaram. O SPD manteve-se forte e fez campanha de forma convincente. "Mostra: a persistência dá certo. Agora é sobre continuar fazendo campanha por mais e novo apoio".

O vice-presidente do FDP, Wolfgang Kubicki, questionou a legitimidade da coalizão de semáforo na Alemanha após os resultados das eleições. A líder do SPD, Saskia Esken, afirmou em resposta que o governo ainda tinha "muito a fazer" e expressou confiança de que eles continuariam a colaborar efetivamente.

