A ABBA pede a Trump que evite usar sua música em seus encontros políticos

A gravadora de ABBA na Suécia pediu ao candidato à presidência dos EUA, Donald Trump, que pare de tocar suas músicas em eventos de campanha. Em um e-mail à agência de notícias AFP, a Universal Music Sweden afirmou que vídeos mostram que músicas do ABBA foram tocadas pelo menos uma vez em um comício do Trump. "Tivemos instruções para que seja removido e tirado", declarou a empresa. A gravadora destacou que não havia dado permissão para o uso de músicas do ABBA, então Trump não tem "autorização ou licença" para isso.

De acordo com o jornal sueco "Svenska Dagbladet", um de seus jornalistas estava presente em um evento de campanha em Minnesota, um estado com uma população significativa de sueco-americanos, onde viu "The Winner Takes It All" do ABBA sendo tocada, seguida por uma exibição de 10 minutos em uma tela grande da banda tocando sucessos como "Money, Money, Money" e "Dancing Queen".

ABBA não é o primeiro artista a pedir a Trump que pare de usar sua música, com nomes como Bruce Springsteen, Neil Young, Celine Dion e os Rolling Stones tendo feito o mesmo pedido.

O pedido da gravadora de ABBA vai além de apenas "The Winner Takes It All", já que eles também pediram a Trump que pare de tocar outras músicas do ABBA, como "Money, Money, Money" e "Dancing Queen", em seus eventos de campanha. Apesar da popularidade das músicas do ABBA entre as comunidades sueco-americanas, a banda insiste que não autorizou ou licenciou Trump para usar suas músicas.

