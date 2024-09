8:46 AM Testemunhas da Ucrânia repetiram ataques às usinas de Sumy

08:27 Forças Armadas Ucranianas: 1.130 Vítimas Russas Ontem

As Forças Armadas da Ucrânia relatam, 1.130 soldados russos sofreram ferimentos ou mortes nas últimas 24 horas. Desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, os registros ucranianos mostram um total de 637.010 baixas do inimigo. Nas últimas 24 horas, as tropas ucranianas afirmam ter destruído 25 sistemas de artilharia, 45 veículos de transporte e combustível e seis tanques.

07:55 Ucrânia Revela Planos de Desploiamento de F-16

A Força Aérea Ucraniana finalizou os planos de desploiamento dos caças F-16 ocidentais. Todas as responsabilidades atribuídas às forças armadas e ao Ministério da Defesa foram atribuídas, declarou o presidente Volodymyr Zelenskyy em seu discurso noturno por vídeo. Além disso, foram discutidas oportunidades com o Comando da Força Aérea para expandir a frota de aeronaves e aprimorar o treinamento dos pilotos. As pessoas em Kyiv defendem um treinamento básico aprimorado para os pilotos, uma vez que o treinamento atual dura apenas 40 dias. A Ucrânia aguarda cerca de 60 jatos F-16, mas poucos já foram entregues.

07:19 Rússia Relata Ataques de Drones Ucranianos em Várias Regiões

A Rússia alega ataques de drones ucranianos em várias regiões. O sistema de defesa aérea eliminou 54 drones ucranianos sobre cinco regiões russas durante a noite, segundo a agência de notícias TASS, citando o Ministério da Defesa. Quase metade dos drones foi abatida na região fronteiriça de Kursk, enquanto os restantes foram abatidos nas regiões fronteiriças de Bryansk e Belgorod, e nas regiões ocidentais de Smolensk e Oryol. A agência não menciona a região de Tver, a noroeste de Moscou, que autoridades locais e blogueiros militares afirmam ter sido atacada por um drone ucraniano em um grande depósito de munições, causando um incêndio na cidade de Toropets e necessitando a evacuação de moradores.

06:57 Blogueiros Militares Ucranianos: Ataque Destrói Depósito de Munições Russo

Bogueiros militares ucranianos afirmam que o ataque ucraniano à cidade russa de Toropets, na região de Tver, engolfou um depósito de munições cheio de milhares de toneladas de munição e foguetes em chamas. O depósito, que os blogueiros afirmam ter sido significativamente expandido recentemente, possui 42 bunkers reforçados e 23 armazéns e oficinas. O ex-colonel do FSB russo Igor Girkin afirma que a situação na região permanece sob controle, de acordo com seu canal do Telegram. Os blogueiros militares estimam que danos significativos foram infligidos, especialmente aos bunkers mais novos.

06:20 Vice-Líder do Grupo Parlamentar dos Verdes da Alemanha: AfD e BSW Promovem Propaganda Russa

O vice-líder do grupo parlamentar dos Verdes, Konstantin von Notz, propôs um debate sobre assuntos atuais no Bundestag sobre as operações de influência russa na Alemanha. "Papers internos da máquina de propaganda russa SDA mostram claramente as estratégias traiçoeiras empregadas pelas agências russas para manipular a nossa democracia, discussões públicas e eleições", diz o especialista em política interior. "Com a AfD, BSW e outros atores cúmplices disseminando narrativas russas em esferas públicas e parlamentares, alianças prejudiciais são formadas para enfraquecer os interesses alemães juntos. Aqueles que apoiam a Ucrânia estão sendo alvo de espionagem e tentativas de descreditar publicamente."

05:42 Trolls Russos Distribuem Vídeos Enganadores Sobre Kamala Harris

De acordo com investigações da gigante de software Microsoft, atores russos estão intensificando sua campanha de desinformação contra a candidata à presidência dos EUA Kamala Harris. Um grupo ligado ao Kremlin, conhecido como Storm-1516, produziu dois vídeos falsos desde o final de agosto para minar as campanhas de Harris e seu companheiro de chapa Tim Walz. Um vídeo mostra um suposto grupo de apoiadores de Harris atacando um participante de um suposto comício do Trump. O outro vídeo apresenta um ator espalhando a alegação fabricada de que Harris feriu uma menina em um acidente em 2011, deixando-a paralítica, e fugiu do local. Ambos os vídeos supostamente receberam milhões de visualizações.

05:19 Tver, Rússia: Incêndio Resultante de Ataque de Drone Ucraniano

Um ataque de drone ucraniano, segundo fontes russas, provocou um incêndio na região russa de Tver. Detritos de um drone ucraniano destruído iniciaram um incêndio na parte oeste da região de Tver, levando à evacuação parcial de moradores, segundo o governador da região, Igor Rudenya, na plataforma de mensagens Telegram. Os bombeiros estão tentando controlar o fogo. A causa do incêndio ainda não foi estabelecida. As unidades de defesa aérea russa ainda estão repelindo um "ataque em massa de drones" na cidade. O assentamento, com uma população de pouco mais de 11.000 habitantes, foi relatado pela agência de notícias do estado RIA em 2018 como o local de um arsenal russo para armazenar munições, munições e explosivos.

02:56 Comércio de Triângulo: EUA Investiga Possível Furo na Proibição de Importação de Urânio da Rússia pela ChinaAs autoridades dos Estados Unidos estão investigando potenciais táticas utilizadas pela China para contornar a proibição de compra de urânio da Rússia, direcionada aos EUA. Há alegações de que a China está adquirindo urânio enriquecido da Rússia enquanto exporta seu próprio urânio produzido para os EUA. "Estamos preocupados com a possibilidade de a proibição de importação de urânio russo ser contornada", afirmou Jon Indall da Associação de Produtores de Urânio dos EUA (UPA). "Não queremos perder a oferta russa e ter tudo vindo da China. Pedimos ao Departamento do Comércio que examine esse assunto com mais detalhes." O Departamento de Comércio dos EUA não ofereceu comentários após receber um pedido de comentários.

01:54 Fontes: EUA Planejam Aumentar Reservas de PetróleoUma fonte informou à Bloomberg que o governo dos Estados Unidos planeja aumentar suas reservas estratégicas de petróleo. Os EUA estão considerando a compra de até seis milhões de barris de petróleo, dada a atual baixa nos preços, de acordo com a fonte. Se concretizado, isso seria a maior compra desde um grande lançamento em 2022. Em 2022, o governo dos EUA vendeu grandes quantidades de petróleo de suas reservas estratégicas após o aumento dos preços da gasolina devido à invasão da Ucrânia pela Rússia, que na época foi o "maior lançamento de reservas de petróleo da história".

00:45 Dois Mortos e Cinco Feridos em Ataque em SaporishshyaA Rússia lançou um ataque contra a região de Saporishshya durante a noite, resultando na morte de pelo menos dois civis e no ferimento de outros cinco, de acordo com o governador Ivan Fedorov. Fedorov posteriormente esclareceu que a Rússia lançou um intenso ataque contra a comunidade de Komyshuvakha na região. Várias casas e uma instalação de infraestrutura também foram danificadas. Os serviços de emergência ainda estão no local, investigando a extensão total dos danos, informou o "Kyiv Independent".

23:38 Embaixadora dos EUA na ONU: Analisamos o Plano de Paz de ZelenskyA embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, afirmou que os EUA analisaram o plano de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Essa informação foi relatada pelo "European Pravda", citando uma coletiva de imprensa na sede da ONU. "Analisamos o plano de paz do presidente Zelensky. Achamos que ele tem potencial. Precisamos examinar como podemos contribuir para sua implementação", acrescentou. A embaixadora dos EUA expressou otimismo pelo processo de paz, sem oferecer detalhes adicionais sobre sua estratégia. Thomas-Greenfield provavelmente se referiu ao "plano de vitória" anunciado por Zelensky no mês passado.

22:29 Alarme Falso na Letônia: Objeto Voador Misterioso Era Apenas Um Bandado de PássarosAlarme falso na Letônia: Relatos de uma possível invasão do espaço aéreo do estado da NATO do Báltico por um objeto voador suspeito foram descobertos como inofensivos. O objeto não identificado, que havia se aproximado da fronteira a partir da vizinha Bielorrússia e a cruzado na parte oriental de Kraslava, foi finalmente identificado como um bando de pássaros, informou a agência de notícias leta, citando a força aérea. Anteriormente, o Ministério da Defesa em Riga havia expressado preocupação com um objeto voador anômalo e havia enviado aviões de interceptação da NATO baseados na base aérea de Lielvarde. Infelizmente, eles não conseguiram localizar nenhum objeto suspeito.

21:59 Moldávia e Alemanha Revelam Pacto de CibersegurançaA Moldávia e a Alemanha planejam fortalecer suas defesas contra a "guerra híbrida de Putin" com uma colaboração em cibersegurança. O presidente russo Vladimir Putin pretendia continuar empregando táticas de guerra híbrida contra a Europa, especialmente a Moldávia, como forma de desestabilização, afirmou a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, durante uma visita a Chisinau. "Mas é exactly por isso que estamos intensificando nossas defesas." Ao fornecer equipamentos de TI, compartilhar informações e realizar treinamentos, eles pretendem proteger a Moldávia de ataques cibernéticos e desmascarar a desinformação.

A Comissão expressou preocupação com os ataques repetidos de drones a instalações energéticas em Sumy, pedindo medidas robustas para proteger a infraestrutura crítica. Diante dos ataques contínuos, a Comissão pediu à Rússia que respeite o direito internacional e cesse suas ações agressivas contra a Ucrânia.

