DOJ diz que vai processar o Texas por causa da sua nova lei

7.000 imigrantes detidos num dia: As últimas notícias sobre a crise na fronteira entre os EUA e o México

O Departamento de Justiça ameaçou processar o Texas por causa da sua nova lei de imigração numa carta enviada na quinta-feira, de acordo com uma cópia da carta obtida pela CNN. A ameaça marca a mais recente escalada entre o presidente Joe Biden e o governador republicano Greg Abbott sobre a gestão da fronteira entre os EUA e o México.

No início deste mês, Abbott promulgou o projeto de lei 4 do Senado, que confere às autoridades policiais locais o poder de prender migrantes e autoriza os juízes a retirar os migrantes dos EUA. A medida deverá entrar em vigor em março.

A Casa Branca criticou a nova lei, chamando-lhe "incrivelmente extrema".

Numa carta dirigida a Abbott, o Departamento de Justiça argumentou que a medida é "proibida e viola a Constituição dos EUA" e corre o risco de interferir com a capacidade do governo federal de aplicar a lei da imigração.

"Por conseguinte, os Estados Unidos tencionam intentar uma ação judicial para impedir a aplicação da SB 4, a menos que o Texas concorde em abster-se de aplicar a lei", afirma a carta, assinada pelo Procurador-Geral Adjunto Principal, Brian Boynton. "Os Estados Unidos estão empenhados em assegurar a segurança da fronteira e garantir o processamento de não cidadãos de acordo com a Lei de Imigração e Nacionalidade (INA). O SB 4 é contrário a estes objectivos".

Abbott criticou a carta do Departamento de Justiça na quinta-feira e acusou o presidente Joe Biden de "destruir a América".

"A administração Biden não só se recusa a fazer cumprir as actuais leis de imigração dos EUA, como agora quer impedir o Texas de fazer cumprir as leis contra a imigração ilegal", disse Abbott num post no X. "Nunca vi tanta hostilidade ao Estado de direito na América."

A ameaça legal de quinta-feira surge depois de o DOJ ter processado o Texas por causa da utilização de barreiras flutuantes no Rio Grande. Essa ação judicial ainda está a decorrer nos tribunais.

7.000 detenções num dia marcam uma diminuição

As autoridades fronteiriças detiveram mais de 7.000 imigrantes ao longo da fronteira entre os EUA e o México na quarta-feira, de acordo com um funcionário da Segurança Interna.

As detenções de quarta-feira são ainda inferiores às do início do mês - quando as apreensões diárias ultrapassaram as 10.000 - e reflectem algum alívio para as autoridades fronteiriças. Nos últimos dias, registou-se uma "redução bastante significativa das passagens fronteiriças", afirmou um alto funcionário da administração.

No início de dezembro, a média de sete dias de encontros diários rondava os 9.600 - um salto em relação ao final de novembro, quando essa média se situava nos 6.800.

As autoridades norte-americanas e mexicanas descreveram as conversações de alto nível na quarta-feira como "produtivas", numa altura em que o México se esforça por reforçar a aplicação da lei sobre a imigração e reprimir os traficantes de seres humanos.

Cerca de 2.000 detenções na fronteira ocorreram na quarta-feira no Sector Del Rio, de acordo com uma fonte policial.

A mesma fonte disse que o total de apreensões na segunda-feira foi de cerca de 2.000, uma queda em relação à média diária de 3.000 apreensões de migrantes na semana passada.

O Sector Del Rio inclui Eagle Pass, Texas, onde milhares de imigrantes aguard avam no exterior para serem transportados para processamento de imigração na semana passada.

Autoridades mexicanas visitarão Washington

De acordo com o Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, as autoridades mexicanas e norte-americanas reunir-se-ão em Washington no próximo mês para discutir a redução do afluxo de imigrantes aos Estados Unidos.

A visita será efectuada após a visita de uma delegação de alto nível dos EUA à Cidade do México, que incluiu o Secretário de Estado Antony Blinken e o Secretário de Segurança Interna Alejandro Mayorkas.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional considerou a viagem "produtiva" e afirmou que o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, "tomou novas medidas significativas de aplicação da lei" no que diz respeito à migração.

A secretária mexicana dos Negócios Estrangeiros, Alicia Barcena, disse aos jornalistas que as conversações também abordaram a importância da relação económica entre os EUA e o México, bem como as causas profundas da migração, tais como a pobreza, a desigualdade, a violência e o reagrupamento familiar, de acordo com uma gravação fornecida à CNN pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do México.

As autoridades norte-americanas afirmaram que o México partilhava os planos de repressão contra os traficantes de migrantes, o que está a contribuir para o recente aumento na fronteira.

O México também assumiu um papel de liderança na "gestão humana da fronteira, incluindo os repatriamentos", disse um alto funcionário da administração dos EUA, e que este ano foram efectuados mais repatriamentos do que nunca.

Historicamente, os EUA têm-se apoiado no México para atuar como um tampão e conter o fluxo de migrantes que se dirigem para a fronteira sul dos EUA. Mas o México, tal como os EUA, enfrenta dificuldades semelhantes, uma vez que o número de migrantes que entram no seu país ultrapassa os seus recursos limitados.

Muitos dos migrantes que chegam do lado mexicano da fronteira são oriundos da América Central e do Sul, bem como das Caraíbas, de Cuba e do Haiti.

A imigração tem sido uma vulnerabilidade política para Biden, que tem enfrentado críticas ferozes dos republicanos e até de alguns membros do seu próprio partido pela situação na fronteira entre os EUA e o México.

As autoridades americanas reconhecem que ambos os países têm de trabalhar mais.

"Continuamos a abordar as causas profundas e a desenvolver vias legais que incentivem uma migração ordenada e a aplicação das nossas leis", afirmou um funcionário do Conselho de Segurança Nacional.

As reuniões de janeiro "avaliarão os progressos e decidirão o que mais pode ser feito", disse o funcionário do Conselho de Segurança Nacional.

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

Kevin Liptak, Holly Yan e Antoine Sanfuentes, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com