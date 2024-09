Receba 5 Coisas na sua caixa de entrada

5 pontos cruciais para entender em 26 de setembro: Impacto do furacão Helene, atualizações do Oriente Médio, parada do governo federal, situação do prefeito de Nova York, visita de Zelensky

1. Furacão Helene

Uma tempestade colossal no Golfo do México é prevista para atingir a terra em Florida hoje como um furacão de categoria 4. A subida da maré – a altura que a água sobe acima dos níveis típicos – pode chegar a até 20 pés ao redor da Baía de Big Bend da Flórida. O Serviço Nacional de Meteorologia alertou que o Furacão Helene pode trazer "condições intransponíveis" para a Baía de Apalachee. As velocidades do vento na tempestade são esperadas para atingir pelo menos 130 milhas por hora, embora uma intensificação adicional seja possível. Milhares de residentes da Flórida já foram evacuados e virtually todo o estado está sob alerta. Interrupções generalizadas de energia também são prováveis em todo o Sudeste. Acompanhe atualizações ao vivo aqui.

2. Oriente Médio

Efrorços diplomáticos estão em andamento para prevenir um conflito no Oriente Médio, com os EUA e seus aliados defendendo um cessar-fogo de 21 dias ao longo da fronteira Israel-Líbano. O chefe da ONU pediu a todas as partes que "dêem um passo para trás da beira do precipício". Os pedidos de calma vêm após o anúncio do exército israelense de que está se preparando para uma possível incursão terrestre no Líbano. Também foi dito que estavam mobilizando duas brigadas de reserva para missões no norte. À medida que o conflito se intensifica, Israel e Hezbollah estão trocando ondas de ataques, causando a fuga de dezenas de milhares de libaneses de suas casas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ainda não respondeu à proposta de cessar-fogo, segundo um comunicado de seu escritório hoje, acrescentando que relatórios sugerindo que poderia haver uma pausa eram "inacurados".

3. Fechamento do governo

O Congresso aprovou na quarta-feira um plano orçamentário para evitar um fechamento do governo. O acordo financiará o governo até 20 de dezembro sob uma resolução contínua estreita patrocinada pelo Republicano Speaker da Câmara Mike Johnson. A medida enfrentou oposição de alguns membros do próprio partido no corpo controlado pelos republicanos, forçando Johnson a buscar significativo apoio democrata. Será enviado em seguida ao Presidente Joe Biden para ser assinado em lei. Biden elogiou o Congresso por "evitar um caro fechamento do governo", dizendo em um comunicado que isso dá aos legisladores "mais tempo para aprovar projetos de lei de financiamento integral até o final deste ano".

4. Prefeito de NYC

O prefeito de Nova York, Eric Adams, foi indiciado por várias acusações criminais federais, confirmam várias fontes à CNN. O indiciamento segue uma investigação federal de vários meses pelo escritório do procurador dos EUA em Manhattan, que estava supostamente examinando as ligações de Adams com oficiais e empresários turcos, bem como as doações de campanha que recebeu. As acusações específicas contra Adams ainda não são conhecidas. Adams negou qualquer irregularidade e afirmou repetidamente que aconselhou membros de sua campanha e administração a cumprir a lei. Em uma mensagem de vídeo enviada na quarta-feira, Adams insistiu que não apenas era inocente, mas que não iria renunciar.

5. Visita de Zelensky

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitará a Casa Branca hoje para fazer um apelo urgente ao governo Biden para continuar fornecendo ajuda a seu país assolado pela guerra. Os detalhes exatos do "plano de vitória" que Zelensky apresentará em reuniões separadas com o Presidente Joe Biden e a Vice-Presidente Kamala Harris não são conhecidos. Mas, segundo fontes briefadas sobre o assunto, o plano reflete os apelos do líder ucraniano por mais ajuda imediata para contra-atacar a invasão russa. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin ameaçou o Ocidente na quarta-feira que a Rússia poderia usar armas nucleares se a Ucrânia disparar mísseis ocidentais convencionais em seu país.

BREAKFAST BROWSE

Os 20 maiores pratos americanos de comidaDo clam chowder ao hambúrguer, aqui estão os 20 pratos americanos favoritos do CNN Travel. (Por favor, não fique irritado se discordar ... é só comida para pensar.) 😉)

A Meta está atualizando seu chatbot de IAOs usuários do Facebook e Instagram agora poderão conversar com vozes que soam como celebridades como Judi Dench, John Cena e Keegan-Michael Key.

A riqueza de Dubai está impulsionando um boom de jatos particularesNo Emirados Árabes Unidos, o clube de milionários está crescendo mais rápido do que em qualquer outro lugar do mundo, e com ele a demanda por avião particular corporativo e de luxo.

Vídeo mostra um coiote pegando o cachorro do rockstar Tommy LeeUma câmera de segurança capturou um coiote pegando o cachorro do baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee. Felizmente, sua esposa, Brittany Lee, conseguiu resgatar sua mascote. Assista ao vídeo aqui.

Juiz de falência aprova leilão da InfowarsO império das teorias da conspiração da Infowars será desmantelado e vendido para ajudar a pagar os quase 1,5 bilhão de dólares que deve às famílias de Sandy Hook.

Atriz Meryl Streep levantou uma questão na Assembleia Geral da ONU esta semana, destacando que, sob as regras dos Talibãs no Afeganistão, os animais têm mais liberdades do que as mulheres e meninas. De acordo com a interpretação específica dos Talibãs do islã, a voz de uma mulher é considerada íntima e não deve ser ouvida em público, seja cantando, recitando ou lendo em voz alta. Além disso, as mulheres e meninas no país são proibidas de trabalhar ou de prosseguir seus estudos além do 6º ano e devem cobrir o corpo inteiro.

PREVISÃO DO TEMPO LOCAL

E PARA CONCLUIR...

O AUMENTO DAS BEBIDAS SEM ÁLCOOL

À medida que mais americanos buscam reduzir ou eliminar o consumo de álcool, as bebidas não alcoólicas estão cada vez mais populares nos cardápios dos restaurantes nos EUA. mergulhe neste vídeo para explorar a tendência crescente dos mocktails e o conceito de "sobriedade intermitente".

