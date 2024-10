5 pontos cruciais para 7 de Outubro: Desenvolvimentos no Médio Oriente, impacto do furacão Milton, Concurso Eleitoral, Pânico das companhias aéreas, Ações do Papa Francisco

1. Oriente Médio

Um dia de homenagem emocionante começou em Israel para marcar o primeiro aniversário dos ataques do Hamas de 7 de outubro. Milhares se reuniram em uma vigília em Tel Aviv, enquanto centenas de familiares e amigos convergiram no local do festival de música Nova no sul de Israel para prestar homenagem àqueles que perderam a vida e foram capturados naquele dia fatídico. Muitos nos memoriais choraram e ofereceram conforto uns aos outros enquanto recordavam os últimos momentos de seus entes queridos. Os ataques do Hamas resultaram na morte de 1.200 pessoas e deixaram outras nas mãos do grupo militante. Os ataques também acenderam a instabilidade política do outro lado do mundo nos EUA. A guerra subsequente de Israel em Gaza resultou na morte de mais de 41.000 pessoas e precipitou uma crise humanitária, acendendo um conflito regional mais amplo.

2. Furacão Milton

Os moradores da Flórida estão se preparando para outra grande tempestade. Milton é esperado para atingir a costa do Golfo da Flórida como um furacão de categoria 3 potencialmente mortal na quarta-feira, com velocidades de vento de 120 mph. É projetado para atingir entre Cedar Key e Naples, o que inclui a área de Tampa. A tempestade é esperada para se fortalecer ainda mais devido à baixa cisalhamento do vento e às excepcionalmente altas temperaturas da superfície do mar. Áreas do estado podem receber mais de 15 polegadas de chuva, de acordo com o Centro Nacional de Furacões. As áreas ainda estão se recuperando dos efeitos de Helene, que fez terra em Big Bend da Flórida como um furacão de categoria 4 e causou a morte de pelo menos 232 pessoas no Sudeste.

3. Corrida presidencial

A vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump estão intensificando suas campanhas e aparições na mídia na aproximação do Dia das Eleições, agora a apenas um mês de distância. Trump instou seus apoiadores no domingo que poderia ser a "última eleição" se os democratas permanecerem no poder. O bilionário Elon Musk também fez afirmações semelhantes na rally de Trump na Pensilvânia no sábado. Harris chamou a atenção com uma entrevista concedida no domingo no podcast "Call Her Daddy", onde descartou a crítica republicana por não ter filhos biológicos. "Não é mais os anos 50", disse ela na entrevista. A candidata presidencial democrata também atacou Trump por sua posição sobre o direito ao aborto e por se apresentar como um "protetor" das mulheres.

4. Medo da Frontier Airlines

Fumaça foi detectada sob um voo da Frontier Airlines enquanto ele pousava com força no Aeroporto Internacional Harry Reid em Las Vegas no sábado. O voo 1326 estava se aproximando da pista quando a fumaça foi relatada na cabine e os pilotos declararam uma emergência. O avião então experimentou um pouso difícil com os pneus estourando, de acordo com as autoridades do aeroporto. Bombeiros correram para o local e todos os 190 passageiros e sete membros da tripulação foram evacuados com segurança para o aeroporto. A Comissão Nacional de Segurança nos Transportes e a Frontier Airlines estão investigando o incidente.

5. Papa Francisco

O Papa Francisco anunciou 21 novos cardeais, ampliando o grupo de potenciais candidatos para escolher seu sucessor. Os cardeais são os segundos apenas ao papa na hierarquia da Igreja Católica, ocupam cargos seniores no Vaticano e atuam como principais conselheiros do papa. A maioria dos novos cardeais terá um papel na eleição do próximo papa. Francisco, de 87 anos, fez o anúncio surpresa após comentar sobre o conflito em escalada no Oriente Médio. Entre os novos cardeais está o Arcebispo de Teerã Dominique Mathieu, um missionário belga, com a decisão de Francisco de nomear um cardeal do Irã provavelmente como parte de seus esforços para promover o diálogo com o islamismo e a paz no Oriente Médio. Francisco também selecionou um bispo ucraniano, Mykola Bychok, que, com 44 anos, se tornará o cardeal mais jovem. Suas seleções também incluem bispos da Indonésia, Argélia, Japão e Costa do Marfim.

$1,1 bilhão. Esse é o valor gasto pelas campanhas de Kamala Harris e Donald Trump em anúncios de fim de julho até o final de setembro. Esse valor combinado em sete estados-chave, que incluem Pensilvânia, Michigan, Geórgia, Wisconsin, Arizona, Carolina do Norte e Nevada, representa aproximadamente $930 milhões do total.

PARA CONCLUIR ...

Detalhes sobre o Prêmio NobelVictor Ambros e Gary Ruvkun foram agraciados com o Prêmio Nobel de Medicina hoje por sua descoberta pioneira de microRNA e sua função na regulação genética pós-transcricional. Saiba mais sobre esta prestigiada condecoração assistindo este vídeo.

