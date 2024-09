Receba 5 Coisas na sua caixa de entrada para um Dia Produtivo

5 pontos cruciais para 11 de setembro: debate do debate presidencial, condições climáticas severas, indivíduos capturados, manifestações no México, itens essenciais de higiene.

1. Confrontação Política

A Vice-Presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, e o ex-Presidente Donald Trump entraram em confronto acirrado na primeira debate presidencial de terça-feira em Filadélfia. Ambos os candidatos lutaram pelo apoio dos eleitores com menos de dois meses para o Dia das Eleições. Harris pareceu ter a vantagem com táticas que deixaram Trump furioso e o levaram a retaliar. Harris afirmou que líderes mundiais estavam a zombar de Trump e a acusá-lo de menosprezar indivíduos. Trump perdeu o controle com frequência e espalhou uma profusão de falsidades, como a alegação bizarra de que imigrantes em Ohio estavam a consumir os animais de estimação das pessoas. Também repetiu as alegações de fraude generalizada nas eleições de 2020. De acordo com uma pesquisa da CNN sobre os espectadores do debate realizada pela SSRS, os eleitores registados consideraram que Harris superou Trump.

2. Desastres Naturais

A Francine intensificou-se em um furacão de categoria 1 antes do seu aterrissagem em Louisiana hoje. Os impactos mais prejudiciais são esperados esta semana ao longo da costa sul da Louisiana e na área de Nova Orleans. As autoridades alertaram para inundações, ventos poderosos e uma maré de tempestade potencialmente mortal que pode causar danos significativos e cortes de energia generalizados. Enquanto isso, as temperaturas mais altas devido às mudanças climáticas induzidas pelo homem estão a alimentar incêndios florestais intensos em todo o país. Partes da Califórnia do Sul foram severamente afetadas por três grandes incêndios na terça-feira, o que levou a evacuações e testou as capacidades dos bombeiros. Outros incêndios no Idaho e Nevada também estão causando preocupação à medida que as chamas e o calor recorde ameaçam a destruição de casas e empresas.

3. Situação de Reféns

Um oficial israelense propôs oferecer passagem segura a Yahya Sinwar, líder da Hamas, a partir da Faixa de Gaza depois que os 101 reféns restantes detidos no território palestino forem libertados. Sinwar, uma das figuras mais influentes da Hamas, é acusado de ter orquestrado a matança de outubro de 7 em Israel, quando os militantes mataram 1.200 pessoas em Israel e tomaram mais de 250 pessoas como reféns. Ele também está entre os líderes da Hamas que estão a ser investigados pelos promotores dos EUA devido ao ataque mortal. Um oficial israelense sugeriu que a libertação de Sinwar, juntamente com a desmilitarização e a desradicalização da Faixa de Gaza, poderia ajudar a trazer a paz à Faixa de Gaza e pôr fim ao conflito. A CNN entrou em contacto com a Hamas para comentar a proposta.

4. Turbulência Política

Os legisladores mexicanos suspenderam o debate sobre uma reforma judicial controversa depois que os manifestantes invadiram o edifício do Senado e interromperam os procedimentos. A votação da reforma constitucional — sob a qual os mexicanos elegeriam juízes por votação popular — foi aprovada pelo Senado, superando um obstáculo significativo. As imagens dos protestos mostraram manifestantes a tentarem entrar na câmara enquanto acenavam com a bandeira do México a partir da galeria do Senado. As propostas de alteração constitucional têm provocado protestos generalizados. O Presidente do México, André Manuel López Obrador, tem sido crítico da sua Corte Suprema, que bloqueou algumas das suas propostas políticas.

5. Preocupações com a Saúde

A FDA anunciou que vai examinar o potencial prejuízo causado pelos metais pesados nos produtos de higiene. A ação da FDA segue a um pequeno estudo publicado em julho que encontrou arsénio e chumbo em absorventes orgânicos e não orgânicos. Embora os níveis de ambos os metais fossem baixos, a EPA afirma que não há nível seguro de exposição ao chumbo. Os absorventes orgânicos continham maiores níveis de arsénio, enquanto os absorventes não orgânicos tinham maiores níveis de chumbo, de acordo com o estudo. Se futuros estudos determinarem que os metais pesados ou os químicos prejudiciais estão a vazar dos produtos menstruais para o corpo, isso pode representar uma preocupação de saúde significativa, alertaram os especialistas médicos.

RESSALVA MATINAL

Quatro civis batem recordes de viagem espacialA missão Polaris Dawn da SpaceX fez história na terça-feira. A parte mais arriscada da missão ainda está por vir esta semana quando a tripulação tentar uma caminhada espacial sem precedentes.

A Campbell Soup Company apresenta um novo nome

Depois de 155 anos, a Campbell Soup Company está a lançar uma rebranding. As icónicas etiquetas vermelhas e brancas vão permanecer, mas o nome da empresa vai sofrer uma ligeira alteração.

Glenn Lowry vai se aposentar como diretor do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque

Glenn Lowry, o diretor mais antigo do MoMA de Nova Iorque, vai se aposentar em setembro de 2025. A sua decisão foi provavelmente tomada após uma longa consideração, tendo em conta o seu longo mandato no cargo.

Medalhas olímpicas roubadas do carro de um remador australiano

A polícia prendeu um homem por alegadamente ter roubado quatro medalhas olímpicas — três de ouro e uma de prata — pertencentes ao remador australiano Drew Ginn. No entanto, as medalhas ainda estão desaparecidas.

Medicamento para perda de peso mostra promessa para crianças com obesidade

Os médicos dizem que é difícil para qualquer pessoa com obesidade perder peso, independentemente da idade. Um novo estudo descobriu que o medicamento liraglutide pode ajudar as crianças com um índice de massa corporal elevado.

Apple revela uma funcionalidade 'de ponta' para audição<<> para assistir como os AirPods mais recentes da Apple podem funcionar como protetores auriculares e aparelhos de ouvido ao mesmo tempo.

