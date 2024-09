5 pontos-chave para 10 de setembro: Lançamento da espaçonave da SpaceX, Progresso da Tempestade Tropical Francine, Atualizações sobre incêndios florestais, Desenvolvimentos em Gaza, Engajamentos da Princesa Kate

Aqui está o que você precisa saber para Ficar Informado e Continuar com seu Dia:

1. Lançamento da SpaceX

A última missão da SpaceX — uma viagem ousada e arriscada pelas cinturas de radiação da Terra por uma tripulação civil de quatro pessoas com o objetivo de realizar o primeiro passeio espacial comercial — decolou. A missão, batizada de Projeto Alvorada, decolou às 5h23 ET. O lançamento veio após vários atrasos devido ao clima em meados de agosto e mais cedo hoje. O processo de lançamento foi ainda mais complicado pela necessidade de águas calmas e ventos para o retorno da tripulação. O tempo é crucial: a missão Projeto Alvorada só terá suprimentos de vida suficiente para cinco ou seis dias no espaço, já que realizar um passeio espacial esgotará os suprimentos de oxigênio.

2. Tempestade Tropical Francine

A Tempestade Tropical Francine está se aproximando do status de furacão enquanto avança em direção à costa do Golfo, onde algumas comunidades da Louisiana começaram a evacuar e fechar suas comportas em antecipação à provável chegada da tempestade lá na quarta-feira. Francine pode se tornar um furacão hoje e se fortalecer para uma tempestade de categoria 2 no momento do impacto. Um furacão desse tamanho é capaz de causar danos significativos às casas e cortes de energia generalizados, levando o governador da Louisiana a emitir uma declaração de emergência estadual antes de sua chegada. Inundações, ventos poderosos e possíveis surges de tempestade que ameaçam vidas podem atingir partes das costas do Texas e da Louisiana enquanto Francine passa por elas.

3. Incêndios florestais

Mais de 60 incêndios florestais ativos consumiram mais de 2 milhões de acres em todo o oeste dos Estados Unidos, dizem as autoridades, resultando em declarações de emergência na região e forçando milhares a evacuarem. Aqueles que não precisam evacuar estão lidando com cortes de energia, escolas fechadas e planos cancelados devido aos incêndios e ao calor excessivo. Incêndios na Califórnia, Idaho e Nevada têm sido particularmente preocupantes à medida que chamas e temperaturas recordes levaram à evacuação e à destruição de várias casas e empresas.

4. Gaza

Pelo menos 40 pessoas morreram em um ataque aéreo noturno israelense em uma zona humanitária criada para abrigar pessoas deslocadas no sul da Faixa de Gaza, de acordo com autoridades de resgate locais, em uma operação que Israel descreveu como um ataque a combatentes do Hamas na área. Mais de 60 pessoas também ficaram feridas no ataque, de acordo com a Defesa Civil da Faixa de Gaza, enquanto os resgatadores trabalhavam para recuperar vítimas enterradas sob areia e escombros. O ataque atingiu Al-Mawasi, uma região costeira em Khan Younis onde dezenas de milhares de palestinos deslocados buscaram refúgio, muitos vivendo em barracas em uma área com infraestrutura limitada e pouco acesso a abrigo ou ajuda humanitária.

5. Princesa Kate

Catherine, Princesa de Gales, diz que terminou sua quimioterapia e está "fazendo o que posso para ficar livre do câncer", à medida que planeja retornar gradualmente à vida pública nos próximos meses. Catherine, que revelou em março que tinha sido diagnosticada com câncer, disse em um vídeo altamente pessoal lançado na segunda-feira que está entrando em uma "nova fase de recuperação com um novo senso de esperança e apreciação pela vida". A princesa, conhecida como Kate, fez apenas duas aparições públicas desde seu diagnóstico, que veio após ela ter passado por uma cirurgia abdominal maior pouco depois do Natal.

ACONTECENDO MAIS TARDE

6 coisas para assistir quando Kamala Harris debater com Donald TrumpO ex-presidente Donald Trump e a vice-presidente Kamala Harris irão se enfrentar hoje em Philadelphia em seu primeiro debate presidencial enquanto novas pesquisas mostram que a corrida pela Casa Branca permanece apertada sem um líder claro.

BROWSE DA MANHÃ

A influência 'game-changing' dos Cheetos derrubadosHá uma razão pela qual os guardas florestais não permitem que os visitantes levem snacks ou bebidas, além de água simples, para o Parque Nacional Caverna Carlsbad, no Novo México. Um turista que quebrou essa regra e derrubou uma bolsa de Cheetos no parque causou uma ameaça perigosa ao frágil ecossistema microbiano da caverna. Veja por quê.

Mais turistas se comportando malO local da natureza mais controverso do Havaí se tornou novamente um centro de preocupação, com 14 pessoas recentemente presas por terem acesso ilegal às Escadas de Haiku na ilha de Oahu. A área que leva aos 4.000 degraus de metal é claramente marcada como proibida, não apenas devido aos perigos para os visitantes, mas também para proteger os recursos naturais. "Alguém vai se machucar ou morrer", disse um oficial de conservação.

O perigo oculto dos energéticosMuitas pessoas podem pensar que os energéticos são bebidas esportivas ou considerá-los adequados para hidratação, inclusive para crianças. Outros podem acreditar que são estimulantes naturais de energia em vez de bebidas cafeinadas. Antes de pegar seu próximo energético, você pode querer ler isso.

Lanceiro aposta em suposto mestre RembrandtA pintura foi descoberta no sótão por um leiloeiro durante uma visita rotineira a uma propriedade privada no Maine. A obra, um quadro do século 17 de uma jovem mulher usando um chapéu e uma gola bufante, foi listada como uma cópia de Rembrandt, com um valor de até $10.000. Mas vários lances de leiloeiros pareceram acreditar que pode ser uma obra-prima genuína.

'Beetlejuice' atores faltando no sequênciaO diretor Tim Burton traz de volta vários personagens do filme original de 1988, incluindo Michael Keaton como o personagem principal, em seu novo filme "Beetlejuice Beetlejuice". Agora, Burton explica por que Geena Davis e Alec Baldwin não estavam na sequência.

Famoso ator James Earl Jones, conhecido por seus papéis icônicos como Darth Vader em "Star Wars" e Mufasa em "O Rei Leão", faleceu na segunda-feira, segundo seu agente. Ele tinha 93 anos. Jones teve uma carreira ilustre que perdurou por seis décadas, levando-o de um humilde teatro em Michigan ao auge de Hollywood, onde apareceu em diversos filmes e séries de televisão.

HOJE EM DIA

$800 milhões é o prêmio Mega Millions que está em jogo hoje à noite. Embora ainda haja tempo para comprar bilhetes, é prematuro começar a sonhar com um estilo de vida luxuoso. As chances de ganhar o prêmio são de 1 em 302,575,350, segundo as autoridades da loteria, então lembre-se, ainda há uma chance.

PALAVRAS DO DIA

"Se eu não fosse o Tyreek Hill, teria sido uma história diferente."

Tyreek Hill, receptor dos Miami Dolphins, falou sobre ter sido parado e detido no domingo enquanto dirigia para o estádio Hard Rock para o jogo de abertura da temporada do time. Imagens das câmeras corporais da polícia de Miami-Dade mostraram oficiais puxando Hill de seu carro e forçando-o ao chão várias vezes após pará-lo por uma infração de trânsito.

PREVISÃO DO TEMPO

Confira sua previsão local aqui>>>

E POR ÚLTIMO ...

"Era o governador?" Um espectador em uma competição de comilança de sanduíches de lagosta em New Hampshire entrou em ação para salvar o competidor Christian Moreno quando ele começou a engasgar. Depois de realizar a manobra de Heimlich nele, Moreno continuou sua competição. Mais tarde, descobriu-se que seu misterioso salvador não era outro senão o Governador Chris Sununu. Assista ao vídeo aqui.

Após saber sobre o lançamento da SpaceX e do Projeto Dawn, podemos discutir o quão importante é que a tripulação volte em segurança, para que, como comunidade global, possamos continuar a nos beneficiar da exploração espacial. Com a aproximação da Tempestade Tropical Francine e seu potencial impacto na Costa do Golfo, é crucial que nos preparemos e sigamos as recomendações das autoridades para ficarmos seguros.

