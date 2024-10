5 Intuíções Cruciais para 4 de outubro: Disputa Marítima, Concurso Eleitoral, Impacto de Helene, Atualizações do Oriente Médio, Surto de Gripe Aviária

Aqui está o que você precisa saber para Ficar em Dia com a Cena Diária e Avançar no Seu Dia.

1. Disputa trabalhista nos portos

Trabalhadores portuários em greve vão retomar suas funções hoje após um acordo preliminar alcançado entre a International Longshoremen’s Association e negociadores na quinta-feira. Os 50.000 membros da sindicato que trabalham em portos de Maine a Texas estavam em greve desde terça-feira devido a disputas salariais e medo de perdas de empregos devido à automação aumentada. O presidente dos EUA, Joe Biden, parabenizou o acordo salarial preliminar. "Parabéns aos trabalhadores portuários da ILA, que conquistaram um contrato sólido após terem dado tanto para manter nossos portos operacionais durante a pandemia", disse ele. A administração Biden estava motivada a evitar danos econômicos de uma greve prolongada, já que isso poderia ter levado a escassez de certos produtos importados dos EUA e amplificado a insatisfação do público com a economia antes das eleições.

2. Corrida política

A antiga representante republicana Liz Cheney fez campanha ao lado da vice-presidente Kamala Harris no estado competitivo de Wisconsin na quinta-feira. Cheney criticou as ações do ex-presidente Donald Trump em 6 de janeiro de 2021 e afirmou que qualquer um que demonstre tal comportamento nunca deveria ser confiado com poder novamente. Seu objetivo era persuadir eleitores indecisos. As últimas pesquisas do CNN no estado indicam um empate entre Harris e Trump, com a corrida presidencial nacional também permanecendo próxima. Enquanto isso, Trump visitou o Michigan na quinta-feira e expressou críticas à resposta da administração Biden-Harris à Hurricane Helene, alegando falsamente que Harris havia desviado fundos da FEMA.

3. Aftermath de Helene

Pelo menos 213 pessoas perderam a vida desde que o Hurricane Helene atingiu o Sudeste há mais de uma semana. A busca por pessoas desaparecidas fica cada vez mais desesperadora a cada dia, à medida que as autoridades relatam que centenas estão desaparecidas e equipes de resgate lutam com interrupções contínuas no serviço de celular e estradas danificadas. Pessoas relatam caminhar por horas para verificar entes queridos desaparecidos e passar horas procurando pelas margens dos rios encharcados por aqueles que foram levados com suas casas. No condado de Buncombe, na Carolina do Norte, onde fica Asheville, mais de 200 pessoas foram relatadas como desaparecidas até quinta-feira, e 72 mortes foram confirmadas até agora, de acordo com o xerife do condado. O Hurricane Helene tornou-se o furacão mais mortal a atingir a terra dos EUA desde o Hurricane Katrina em 2005, e as autoridades temem que a contagem de mortos continue a aumentar.

4. Oriente Médio

O exército israelense prometeu continuar alvo de sites do Hezbollah em Beirute e no sul do Líbano após novos ataques aéreos na capital do Líbano durante a noite. As tensões vêm aumentando à medida que os países do Oriente Médio se preparam para a resposta de Israel ao ataque com mísseis balísticos da Irã mais cedo nesta semana. Analistas alertam que as tensões crescentes em várias frentes podem empurrar a região para a beira do abismo antes do primeiro aniversário do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. Os oficiais israelenses também ordenaram evacuações para mais aldeias no sul do Líbano, indicando uma expansão de suas operações terrestres. Cerca de 1 milhão de pessoas foram deslocadas devido à escalada de Israel com o Hezbollah.

5. Gripe aviária

Dois trabalhadores rurais da Califórnia testaram positivo para a gripe aviária na quinta-feira, de acordo com o CDC. Este é o primeiro caso relatado do vírus em seres humanos na Califórnia. Ambos os trabalhadores rurais estavam empregados em diferentes fazendas leiteiras na região central da Califórnia, onde aves e gado eram conhecidos por carregar a influenza aviária H5N1. Os oficiais de saúde mantêm que o risco para o público permanece baixo, mas eles estão monitorando de perto o vírus, já que cada infecção humana tem o potencial de alterar o vírus, tornando-o melhor adaptado aos humanos. Nove casos adicionais de gripe aviária em seres humanos foram relatados nos EUA desde março, e a maioria deles foi ligada a surtos contínuos de aves e gado leiteiro.

LEITURAS OBRIGATÓRIAS DIÁRIAS

Costco começa a vender barras de platina por US$ 1.089O Costco está expandindo sua linha de metais preciosos. No entanto, se os clientes não estiverem interessados em platina e prata, isso pode potencialmente manchar o crescimento recente da empresa na indústria de ouro.

Eminem vai se tornar avôEminem vai adquirir um novo título: Avô! O rapper revelou a notícia através de um novo videoclipe que sua filha Hailie Jade, de 28 anos, espera seu primeiro filho.

O menor Cubo Mágico do mundo é uma maravilha miniaturaA MegaHouse, empresa de brinquedos japonesa, lançou um Cubo Mágico miniatura, tão pequeno que você pode precisar de pinças para resolvê-lo.

Clark é nomeada Jogadora Caloura do Ano da WNBA em votação unânimeCaitlin Clark recebeu quase unanimidade como a Jogadora Caloura do Ano da WNBA de 2024 após uma temporada impressionante que superou as expectativas após sua carreira de destaque na Universidade de Iowa.

CEO da Starbucks viola leis trabalhistas, diz CDCO CEO interino da Starbucks, Howard Schultz, foi encontrado em violação às leis federais de trabalho ao dizer a um barista que deixasse a empresa se não estivesse satisfeito com as condições de trabalho. Clique aqui para mais detalhes.

NÚMERO DO DIA

O número de indivíduos evacuados de um avião Boeing operado pela Ryanair que pegou fogo na pista de um aeroporto na Itália foi de 184. Felizmente, não houve vítimas fatais no incidente no Aeroporto de Brindisi. No entanto, esse incidente, após o segundo problema de segurança envolvendo um jato da Ryanair nesta semana, gerou preocupação entre os legisladores italianos.

CITAÇÃO DO DIA

"Eu tenho fé no sistema, não tenho medo da verdade e não sou a pessoa que eles me pintaram."

— O cantor de música country renomado Garth Brooks, que fez uma declaração na quinta-feira em resposta às acusações de assédio sexual e battery apresentadas contra ele em uma ação judicial movida por uma estilista que trabalhou para ele.

E, POR FIM ...

O que reserva para o Red Lobster? A cadeia de restaurantes de frutos do mar Red Lobster tem um novo CEO, que acabou de completar 35 anos. Confira este vídeo para descobrir seu plano para a empresa e o que pode ter contribuído para o fim da promoção de camarões ilimitados.

