5 grandes razões para prestar atenção ao que está a acontecer na fronteira neste momento

Há mais de uma década que me ocupo da imigração, durante três administrações presidenciais diferentes e em muitos momentos diferentes em que as pessoas de todos os lados da questão alertaram para condições de crise e as autoridades pareceram sobrecarregadas.

Isso está a acontecer mais uma vez. Mas alguns factores diferentes fazem com que este momento seja diferente. A situação está a intensificar-se em várias frentes que podem ter consequências significativas tanto na vida quotidiana das pessoas como na cena política nacional.

Aqui estão cinco grandes razões pelas quais é importante prestar atenção ao que está a acontecer neste momento:

1. Muitas pessoas dependem dos portos de entrada ao longo da fronteira. E temos visto um número crescente deles a fechar.

Nas últimas semanas, a administração Biden fechou portas de entrada para pedestres ou veículos em Eagle Pass, Texas; Lukeville, Arizona; e San Ysidro, Califórnia.

No domingo, as autoridades anunciaram que também encerrariam temporariamente as passagens ferroviárias internacionais em Eagle Pass e El Paso.

Porque é que isto está a acontecer? As autoridades afirmam que o número de imigrantes que atravessam ilegalmente a fronteira em alguns locais está a aumentar de forma tão significativa que é necessário desviar recursos dos portos de entrada para lidar com o afluxo.

A Alfândega e a Proteção das Fronteiras dos EUA atribuem a desinformação das organizações criminosas transnacionais e dos cartéis ao recente aumento. O chefe da Patrulha Fronteiriça, Jason Owens, disse recentemente a Rosa Flores, da CNN, que os agentes estão "simplesmente sobrecarregados" e observou que o encerramento dos portos libertou funcionários para ajudar a processar os imigrantes, mas também teve um custo.

"É uma consequência para o nosso comércio e viagens legais. Toda a gente está a sentir isso neste momento", afirmou.

As autoridades locais afirmam que o encerramento dos portos está a ter um impacto económico e pessoal devastador nas comunidades.

A governadora do Arizona, Katie Hobbs, uma democrata, disse em um comunicado à imprensa que a decisão de fechar o porto em seu estado "levou a uma crise não mitigada na área e colocou em risco a segurança e o comércio do Arizona".

2. Trump está a fazer da imigração um foco central da sua campanha mais uma vez. Mas as palavras que está a usar estão a mudar.

O antigo Presidente Donald Trump deu início à sua campanha eleitoral de 2016 com comentários notórios que descreviam os imigrantes mexicanos como criminosos e violadores. E no período que antecede as eleições de 2024, ele parece estar a duplicar as suas palavras.

Como o meu colega Zachary B. Wolf observou recentemente, a "linguagem cada vez mais dura de Trump para demonizar os imigrantes" está a atingir novos extremos.

Num comício em New Hampshire, no fim de semana, Trump fez comparações com a linguagem da Alemanha nazi, com comentários sobre migrantes provenientes sobretudo de África, da Ásia e da América do Sul que "envenenam o sangue do nosso país".

No dia seguinte, Trump afirmou, sem provas, que os migrantes estão a chegar aos EUA em grande parte vindos de prisões e instituições mentais. E prometeu reorientar o governo dos EUA para expurgar os imigrantes.

A repressão da imigração ilegal foi um dos pontos fulcrais da presidência de Trump, e não há dúvida de que, se for reeleito, voltará a dar prioridade a esta questão.

3. Biden parece pronto para apoiar os tipos de restrições que ele criticou anteriormente.

Antes de sua eleição em 2020, o presidente Joe Biden prometeu repetidamente reverter as políticas de imigração de seu antecessor. Mas no esforço para conseguir que o Congresso aprove mais ajuda para a Ucrânia, a administração Biden sinalizou a vontade de implementar grandes restrições que ecoam as mudanças buscadas pela administração Trump.

As negociações estão em curso. Mas as propostas em consideração incluem a devolução de migrantes na fronteira EUA-México sem lhes dar a oportunidade de pedir asilo, a expansão de um procedimento de deportação acelerado para incluir mais imigrantes indocumentados e o aumento do padrão de medo credível para os requerentes de asilo, disseram fontes a Priscilla Alvarez e Camila DeChalus da CNN.

E os grupos de defesa dos direitos dos imigrantes estão a emitir declarações cada vez mais frenéticas, condenando o que consideram ser a vontade de Biden de trocar as vidas de pessoas vulneráveis que têm o direito legal de pedir asilo. Frustrada com a falta de atenção que a questão estava a receber, a RAICES disse esta semana que tinha comprado um outdoor digital de sete andares exibindo uma Lady Liberty algemada em Times Square avisando que "o fim do asilo está perigosamente próximo".

Por seu lado, a administração Biden está a defender o seu historial, com um funcionário da Casa Branca a dizer à CNN que a administração liderou a maior expansão das vias de imigração legal em décadas.

Mas os defensores e alguns legisladores dizem que Biden está a correr o risco de perder o apoio de aliados importantes se fizer as concessões que está a considerar.

"Se ele for longe demais na direção de Trump, isso será sentido nas urnas no próximo ano, sem dúvida", disse o senador democrata Alex Padilla ao Manu Raju da CNN.

4. Os Estados estão a tomar o assunto nas suas próprias mãos. E o impacto potencial de uma nova lei no Texas é enorme.

Frustrados com o que eles chamam de fracasso do governo federal em proteger a fronteira, alguns líderes estaduais estão tentando resolver o problema com suas próprias mãos. O governador do Texas, Greg Abbott, um republicano e crítico declarado de Biden, assinou uma nova lei esta semana que torna a entrada ilegal no estado um crime estadual, dá às autoridades policiais locais o poder de prender migrantes e dá aos juízes do estado a capacidade de emitir ordens de remoção para o México.

O objetivo declarado da lei, que deverá entrar em vigor em março, é combater a imigração ilegal. Os defensores da lei consideram-na inconstitucional e argumentam que irá alimentar a discriminação racial no Texas, onde 40% dos residentes são latinos.

O autor republicano do projeto de lei do Texas tem afirmado que a medida é constitucional. Mas as autoridades estatais poderão em breve ter de defender a nova lei em tribunal.

Grupos de defesa dos direitos civis acabaram de apresentar uma ação judicial pedindo a um juiz federal que a bloqueie.

No dia em que Abbott assinou o projeto de lei, os manifestantes que se encontravam nas proximidades disseram que já receavam o impacto que a lei poderia ter nas suas comunidades.

5. Nos EUA, a "fronteira" está em todo o lado.

A fronteira não é apenas a linha de 1.933 quilómetros que divide os EUA e o México. É algo que pode ser visto em comunidades por todo o país.

E há meses que ouvimos muitos presidentes de câmara - incluindo líderes democratas proeminentes - dizerem que as suas cidades estão a ter dificuldades em lidar com o afluxo de imigrantes.

O Presidente da Câmara de Nova Iorque, Eric Adams, disse no início deste ano que a crise dos imigrantes iria "destruir" a cidade.

E uma ordem que assinou poderá em breve levar à expulsão de milhares de imigrantes dos abrigos da cidade, como parte do plano de Adams para aplicar um novo limite de 60 dias para as famílias. Uma regra semelhante de 30 dias para adultos solteiros está em vigor há várias semanas. As famílias que receberem avisos de despejo podem voltar ao centro de acolhimento da cidade para se candidatarem novamente a um novo lugar de abrigo.

Os funcionários da cidade dizem que precisam de mais apoio do governo federal, e Adams disse que o orçamento da cidade terá de sofrer cortes significativos para satisfazer as necessidades da crise atual.

A contínua reação dos líderes locais do seu próprio partido poderá ter implicações políticas para Biden nas eleições de 2024, e poderá ser uma das razões pelas quais, atualmente, parece mais aberto a assumir uma posição mais dura.

Qualquer uma destas histórias, por si só, é uma notícia significativa.

Olhando para todas elas em conjunto, é evidente que as coisas atingiram um crescendo impossível de ignorar.

Nos próximos meses, vou estar atento ao que se está a passar na fronteira.

Muitas coisas sobre o futuro são incertas, mas não há dúvida de que o que ouvirmos e virmos a desenrolar-se ali vai ser uma grande parte da conversa em 2024.

Rosa Flores, Sara Weisfeldt, Priscilla Alvarez, Camila DeChalus, Zachary B. Wolf e Gloria Pazmino,da CNN ,contribuíram para esta reportagem.

