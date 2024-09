5 Itens Diferentes na sua Caixa de Entrada

5 fatos essenciais para 19 de setembro: Setor financeiro, desenvolvimentos no Médio Oriente, atualizações da União dos Trabalhadores, acidente na ponte de Baltimore, condições meteorológicas intensas

1. Economia

Em uma mudança significativa para a economia americana, o Federal Reserve anunciou uma redução maciça da taxa de juros pela primeira vez em quatro anos na quarta-feira. Esta redução de meio ponto é um grande avanço econômico na luta de longo prazo do banco central contra a inflação e pelos americanos que lutam com despesas de vida aumentadas desde o pandemia de Covid-19. Após o anúncio, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a decisão não indica nenhuma nova tendência para o banco central, mas que os oficiais do Fed pretendem manter a economia, especialmente o mercado de trabalho, em boa forma. Os mercados responderam positivamente ao anúncio do banco central, mas os três principais índices - o S&P 500, o Nasdaq e o Dow - haviam virado negativos ao toque de sino.

2. Oriente Médio

Walkie-talkies explodiram no Líbano na quarta-feira, resultando em pelo menos 20 mortos e centenas de feridos em um novo ataque direcionado ao Hezbollah. Os explosões ocorreram cerca de 24 horas após explosões de rádios matarem pelo menos 12 pessoas e ferirem milhares pelo país. O ministro da Defesa de Israel declarou que uma "nova era de conflito" havia começado, implicitamente admitindo o papel de Israel nos ataques gêmeos chocantes, que levaram novamente o Oriente Médio à beira de um conflito maior. Desde o ataque do Hamas em 7 de outubro, Israel vem realizando ataques no Líbano em resposta ao lançamento de drones e mísseis do Hezbollah. Israel também tem como alvo oficiais seniores do Hamas no Líbano.

3. Sindicato dos Teamsters

A International Brotherhood of Teamsters recusou-se a apoiar um candidato presidencial na quarta-feira, divulgando pesquisas internas que mostravam que a maioria de seus membros apoiava o ex-presidente Donald Trump. Os Teamsters, que representam motoristas de caminhão, trabalhadores de frete e outros trabalhadores, são agora a última grande organização sindical a fazer um anúncio de indicação. As outras grandes organizações sindicais do país, como a American Federation of Teachers e a United Auto Workers, endossaram a vice-presidente Kamala Harris. Uma indicação dos Teamsters - que têm uma presença significativa em estados-chave como Michigan, Wisconsin e Pensilvânia - teria sido um ativo essencial para qualquer candidato. A última vez que os Teamsters não endossaram um candidato presidencial foi em 1996.

4. Colapso da Ponte de Baltimore

O Departamento de Justiça busca mais de $100 milhões de duas corporações que possuíam e operavam o navio que destruiu a ponte Francis Scott Key de Baltimore em março. De acordo com a ação judicial do DOJ, a busca por economia e negligência na manutenção do navio das empresas levaram ao "desastre inteiramente evitável". O Departamento de Justiça afirma que a penalidade financeira cobriria os custos da resposta do governo ao colapso fatal da ponte e ao esforço de meses para limpar os destroços de aproximadamente 50.000 toneladas de aço, concreto e asfalto. A cidade de Baltimore também apresentou uma reclamação contra as duas empresas, e as famílias de três das vítimas afirmaram sua intenção de processar.

5. Tempo Severo

Dois sistemas tropicais estão prestes a fazer terra firme na Ásia hoje, impactando regiões que foram recentemente afetadas pelos furacões Bebinca e Yagi. A Tempestade Tropical Pulasan enfraqueceu significativamente de seu pico como um furacão de 75 mph mais cedo na semana. Os ventos diminuíram para cerca de 50 mph, mas a tempestade ainda trará chuva pesada quando fizer terra firme perto de Xangai hoje. As previsões indicam que áreas centrais e sulistas da Coreia do Sul poderão receber quantidades isoladas de chuva de até 10 polegadas. Mais ao sul, a Depressão Tropical 16 formou-se recentemente fora do Vietnã. Espera-se que permaneça um sistema fraco enquanto fizer terra firme no centro do Vietnã em breve. As áreas do centro do Vietnã, Laos e nordeste da Tailândia estão se preparando para potenciais até 20 polegadas de chuva em locais isolados.

Venezuela adota apresentadores de notícias de IA Enquanto muitos jornalistas ao redor do mundo veem a inteligência artificial como uma ameaça a suas carreiras, na Venezuela — um lugar onde aparecer em telejornais pode levar à prisão — muitos a veem de forma mais positiva, como uma forma de proteção. Assista a um clipe dos apresentadores de notícias de IA aqui.

