5 fatos cruciais para 27 de setembro: Impacto do furacão Helene, Conflito Israel-Líbano, Métodos de triagem do Covid-19, Incidentes relacionados a armas de fogo, Eleições japonesas

1. Tempestade Helene

Helene atingiu a terra em Florida's Big Bend na quinta-feira como um furacão de categoria 4, trazendo mais de 9 pés de elevação da tempestade ao longo da costa. Pelo menos três mortes relacionadas com furacões foram relatadas, e uma destruição generalizada em casas e infraestrutura foi observada. Embora Helene tenha enfraquecido para uma tempestade tropical, alertas e avisos permanecem em vigor para 60 milhões de pessoas em 12 estados enquanto se move através da Geórgia central hoje. Na quarta-feira, o furacão causou caos em partes do península de Yucatan do México e Cuba. Chuva pesada inundou carros em certas áreas do Quintana Roo do México, enquanto a costa foi açoitada por ondas poderosas.

2. Conflitos Israel-Líbano

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu é esperado para falar na Assembleia Geral da ONU hoje, após declarações de seu escritório que afirmam objetivos compartilhados com um plano liderado pelos EUA que propõe um cessar-fogo de 21 dias ao longo da fronteira Israel-Líbano. À medida que Israel e Hezbollah trocam novos ataques, o ministro das Relações Exteriores do Líbano expressou preocupações de que o conflito poderia ameaçar todo o Oriente Médio e exigiu um cessar-fogo imediato. O presidente Biden anunciou seu apoio ao plano liderado pelos EUA, que foi apoiado pela Austrália, Canadá, UE, França, Alemanha, Itália, Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar. No entanto, Netanyahu rejeitou a proposta multinacional, mantendo seu compromisso em atacar agressivamente o Hezbollah até que todos os objetivos sejam alcançados.

3. Testes Covid-19

Os americanos agora podem solicitar mais testes Covid-19 gratuitos do governo federal à medida que o país entra na estação de vírus respiratórios com altos níveis de Covid já circulando. Cada família é elegível para até quatro kits de testes caseiros, que podem ser obtidos em COVIDTests.gov. Os kits serão capazes de detectar variantes prevalentes de Covid-19. O CDC também recomenda que indivíduos com idade igual ou superior a 6 meses recebam uma vacina Covid-19 atualizada. As vacinas de mRNA da Moderna e Pfizer são direcionadas ao KP.2, que tem sido a variante predominante nos EUA desde maio. A vacina da Novavax permanece como uma opção, com foco na variante JN.1 menos prevalente, mas ainda circulante.

4. Violência armada

O presidente Biden e a vice-presidente Harris participaram de um evento na Casa Branca na quinta-feira para abordar a violência armada. Harris, uma proprietária de armas de longo prazo, argumentou contra a suposta dicotomia falsa entre a prevenção de tiroteios e o respeito pela Segunda Emenda. Ela posteriormente esclareceu sua posição, defendendo a restauração da proibição de armas de assalto e verificações de antecedentes universais, bem como leis de armazenamento seguro e leis de bandeira vermelha. Biden destacou os esforços de sua administração para reduzir a violência armada e assinou uma nova ação executiva que altera os exercícios de atirador ativo nas escolas. Ele também estabeleceu uma força-tarefa para enfrentar o desafio das tecnologias de armas emergentes, incluindo armas impressas em 3D.

5. Eleição no Japão

Shigeru Ishiba assumirá a posição de primeiro-ministro do Japão após vencer a disputa pela liderança de seu partido hoje, marcando o fim de uma disputa acirrada que incluiu nove candidatos. O homem de 67 anos liderará o Partido Liberal Democrata envolvido em escândalos a partir de outubro. Ishiba derrotou estreitamente a ministra da Segurança Econômica Sanae Takaichi na segunda rodada, com o objetivo de se tornar o primeiro líder feminino do Japão. Ishiba perseguiu a liderança da força política conservadora pela quinta vez, tendo supervisionado o Japão por quase meio século.

