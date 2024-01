5 coisas para saber no dia 4 de janeiro: Batalha fronteiriça, Supremo Tribunal, Jeffrey Epstein, Irão, retirada da Ford

Eis o que mais precisa de saber para se manter atualizado e continuar o seu dia.

1. Batalha na fronteira

A administração Biden processou na quarta-feira o Texas por causa da sua controversa lei de imigração que dá às autoridades policiais locais autoridade para prender migrantes, argumentando que o estado "não pode administrar seu próprio sistema de imigração". A ação judicial marca a segunda ação legal contra o Texas esta semana, enquanto o presidente Joe Biden e o governador republicano do Texas, Greg Abbott, discutem sobre como lidar com a fronteira EUA-México. No mês passado, Abbott assinou uma lei que dá aos juízes a capacidade de emitir ordens para retirar pessoas dos EUA. A Casa Branca classificou a lei - que deverá entrar em vigor em março - como "incrivelmente extrema". Ao mesmo tempo, os republicanos da Câmara dos Representantes afirmaram que vão avançar com o processo de impugnação do Secretário da Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, por causa da forma como lidou com a crise na fronteira.

2. Supremo Tribunal

O Supremo Tribunal está a enfrentar uma pressão crescente para resolver a questão de saber se o antigo Presidente Donald Trump pode ser desqualificado para exercer cargos públicos pelo seu papel no motim de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA. Na quarta-feira, Trump pediu formalmente à Suprema Corte que anulasse a decisão do estado do Colorado que o removeu da votação estadual de 2024 sob a "cláusula insurrecional" da 14ª Emenda. Se os juízes aceitarem o caso e concluírem que Trump é inelegível para cargos públicos, todos os votos dados a ele não contarão. Além disso, o Maine removeu Trump de sua votação primária de 2024 na semana passada, e a equipe do ex-presidente na terça-feira apelou dessa decisão.

3. Jeffrey Epstein

Centenas de páginas de documentos de um processo judicial ligado ao acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein foram reveladas na quarta-feira. É o primeiro lote de documentos a ser divulgado ao abrigo de uma ordem judicial de dezembro, esperando-se mais nas próximas semanas. No total, os documentos deverão incluir cerca de 200 nomes, incluindo alguns dos acusadores de Epstein, empresários proeminentes, políticos e outros. Até à data, as transcrições dos depoimentos incluem referências a várias figuras públicas, como já foi noticiado, incluindo o Príncipe André e o antigo Presidente Bill Clinton. Um porta-voz de Clinton disse anteriormente que o antigo presidente tinha viajado no avião privado de Epstein, mas que não sabia nada sobre os "crimes terríveis" do financeiro.

4. Irão

O Irão prometeu vingar-se de Israel depois de culpar o país pelas explosões gémeas que mataram dezenas de pessoas na quarta-feira na cidade iraniana de Kerman. As explosões, pelo menos uma das quais foi causada por uma bomba, segundo a televisão estatal, ocorreram perto do local onde está sepultado o comandante militar Qasem Soleimani, no que as autoridades chamaram um ataque terrorista. Pelo menos 84 pessoas foram mort as e 284 outras ficaram feridas, segundo as autoridades locais no Irão. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade e o exército israelita disse à CNN que não tinha "qualquer comentário" sobre o assunto. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos juntaram-se hoje a vários países na condenação das explosões, que ameaçaram alimentar as tensões na região, quase três meses após o início da guerra em Gaza.

5. Recolha de veículos Ford

A Ford está a proceder à recolha de mais de 112.000 camionetas devido a um risco de capotamento. O recall afeta certos veículos F-150 com anos-modelo de 2021 a 2023. A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário disse que o parafuso do cubo do eixo traseiro nas picapes afetadas pode "fadigar e quebrar", o que pode resultar no rolamento do veículo quando estacionado ou "causar uma perda de força motriz". Está a ser desenvolvida uma correção e serão enviadas cartas aos proprietários da F-150 no final deste mês. No ano passado, a Ford também recolheu mais de 870.000 dos seus camiões F-150 de tamanho normal porque o travão de estacionamento eletrónico podia ser acionado inesperadamente em qualquer altura, provocando potencialmente um acidente.

O NÚMERO DE HOJE

34 biliões dedólaresÉ a dívida pendente do governo dos Estados Unidos, segundo dados do Departamento do Tesouro. É a primeira vez que a dívida nacional ultrapassa os 34 biliões de dólares, apesar de nos últimos anos ter aumentado tanto com os partidos democratas como com os republicanos. Isto acontece numa altura em que o Congresso continua dividido quanto à forma de financiar as agências federais durante o resto do ano fiscal de 2024. Faltam agora pouco mais de duas semanas para que o governo feche parcialmente se o Congresso não agir.

CITAÇÃO DE HOJE

"Só posso dizer que foi um milagre".

-Um passageiro do voo 516 da Japan Airlines, fala depois de ter sobrevivido ao incêndio do avião no Aeroporto Internacional Haneda, em Tóquio, na terça-feira. Estão a surgir novas pistas sobre a colisão que levou o avião da Japan Airlines a embater contra um avião mais pequeno da Guarda Costeira depois de aterrar na pista - incluindo uma transcrição que mostra que o avião mais pequeno não tinha autorização para descolar.

O TEMPO DE HOJE

E FINALMENTE ...

O adolescente de Oklahoma vence o jogo imbatível: TetrisUmjovem de 13 anos de Oklahoma é considerado o primeiro jogador humano a atingir o nível 157 do clássico videojogo, quase 40 anos após o seu lançamento. Veja o momento da vitória aqui.

