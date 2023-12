5 coisas para saber no dia 29 de dezembro: Trump, Gaza, Ucrânia, ondas na Califórnia, SpaceX

Eis o que mais precisa de saber para se manter atualizado e continuar o seu dia.

1. Trump

O principal responsável eleitoral do Maine retirou o antigo Presidente Donald Trump das eleições primárias de 2024, com base na "proibição de insurreição" da 14ª Emenda. A decisão torna o Maine o segundo estado a desqualificar Trump do cargo, depois que a Suprema Corte do Colorado proferiu sua própria decisão impressionante que o removeu da votação no início deste mês. A equipa de Trump disse que tenciona apresentar um recurso. O desenvolvimento é uma vitória para os críticos de Trump, que acreditam que o seu papel no motim no Capitólio, a 6 de janeiro de 2021, violou a 14ª Emenda. Ratificada após a Guerra Civil, a 14ª Emenda diz que os funcionários americanos que "se envolvem em" insurreição não podem ocupar cargos futuros. A maioria dos juristas acredita que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos irá pronunciar-se sobre a questão para todo o país nos próximos meses.

2. Gaza

As Nações Unidas afirmaram que cerca de 150.000 pessoas no centro de Gaza não têm "para onde ir", depois de as forças israelitas terem avisado os residentes de que deviam sair com urgência. A situação ocorre numa altura em que as forças armadas israelitas estão a expandir as suas operações no sul de Gaza e a combater o Hamas com franco-atiradores e fogo de tanques na zona de Khan Younis. Entretanto, num raro reconhecimento de culpa, o exército israelita lamentou ter causado "danos não intencionais" a civis na sequência de ataques aéreos no centro de Gaza em 24 de dezembro. Cerca de 70 pessoas morreram nos ataques, segundo o Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. O número de pessoas mortas em Gaza desde 7 de outubro ultrapassou as 21.300, com cerca de 60.000 feridos, segundo o Ministério da Saúde.

3. Ucrânia

A Rússia lançou o seu maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da sua invasão em grande escala, afirmaram os militares ucranianos, com uma série de ataques registados hoje em todo o país. A onda de ataques começou durante a noite e atingiu todo o país, com explosões registadas na capital Kiev, na cidade central de Dnipro, na cidade oriental de Kharkiv, no porto sudeste de Odesa e na cidade ocidental de Lviv - longe das linhas da frente. Pelo menos 12 pessoas foram mortas e dezenas de outras ficaram feridas, segundo as autoridades ucranianas. O ataque maciço da noite para o dia ocorre poucos dias depois de a Ucrânia ter atacado um navio de desembarque da Marinha russa na Crimeia, causando graves danos à embarcação, em mais um golpe para a frota do Mar Negro de Moscovo.

4. Ondas na Califórnia

Uma poderosa tempestade ao largo da costa está a provocar ondas gigantescas na costa da Califórnia, desencadeando inundações e avisos de ondas prejudiciais, depois de várias pessoas terem sido feridas por uma onda ao longo da praia de Ventura, na quinta-feira. Pelo menos uma onda de grandes dimensões caiu por cima de uma barreira e bateu nos carros quando os condutores tentavam fugir a toda a velocidade. Cerca de 20 pessoas foram arrastadas pelo incidente e oito pessoas foram levadas para o hospital, segundo as autoridades de Ventura. Grande parte da costa oeste está sob aviso de inundações e alertas de surf elevado durante o fim de semana, devido à probabilidade de águas altas e correntes perigosas.

5. SpaceX

O foguetão Falcon Heavy da SpaceX descolou na quinta-feira da Florida transportando uma misteriosa nave espacial para as forças armadas dos EUA. O avião espacial X-37B, sem tripulação, aventurar-se-á potencialmente nas profundezas do cosmos, onde deverá levar a cabo investigação de ponta. Entre os estudos a bordo desta missão encontra-se uma experiência da NASA que tem como objetivo encontrar formas de sustentar os astronautas em futuras missões no espaço profundo, incluindo a forma de cultivar alimentos em ambientes hostis e sem solo. Isto pode ser crucial para os astronautas em missões prolongadas à Lua ou mais além - locais onde é difícil fornecer alimentos frescos.

PEQUENO-ALMOÇO

Quanto dar de gorjeta neste feriadoAculturada gorjetamudou muito nos últimos anos e muitos americanos estão confusos sobre quanto dar de gorjeta. Embora não existam regras rígidas e rápidas, aqui ficam algumas sugestões para dar gor jeta durante a época festiva.

O significado oculto por detrás deste lenço realVáriosmembros da família real britânica foram vistos a usar o mesmo lenço na igreja durante o Natal. Ler porquê.

Oprojeto de lei que exige que alguns Chick-fil-A's abram aos domingos provocou um ponto de inflamação culturalOslegisladores de Nova Iorque querem exigir que alguns locais Chick-fil-A abram aos domingos. Esta medida está a provocar reacções negativas, uma vez que a cadeia de fast-food, há muito associada ao conservadorismo cristão, fecha aos domingos por razões religiosas.

Aherdeira da L'Oreal é a primeira mulher com uma fortuna de 100 mil milhões de dólaresFrançoiseBettencourt Meyers, a herdeira da L'Oreal e a mulher mais rica do mundo, tornou-se a primeira mulher a possuir uma fortuna de 100 mil milhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaire's Index.

Detroit Pistons bate recorde da NBA com 28 derrotas consecutivasOsPistons continuaram a sua série de derrotas na quinta-feira com uma derrota no prolongamento contra os Boston Celtics. Infelizmente, foram 28 derrotas consecutivas.

QUIZ TIME

Muita coisa aconteceu em 2023, desde guerras a incêndios florestais e tiroteios em massa. Mas nem todas as manchetes foram más. Tivemos grandes momentos na música, no cinema e no esporte para proporcionar um pouco de leveza e a tão necessária distração. Faça o teste Year in Review da CNN para saber até que ponto prestou atenção às notícias deste ano!

O NÚMERO DE HOJE

1.370Éo número de jactos Boeing 737 Maxqueestão a ser inspeccionados para detetar uma potencial peça em falta. A inspeção surge depois de uma companhia aérea internacional anónima ter encontrado um parafuso em falta no sistema de leme de um avião - e ter encontrado outro parafuso que não estava devidamente apertado num avião ainda por entregar. O leme de um avião é utilizado para controlar e estabilizar a aeronave durante o voo. A Boeing disse que o problema foi resolvido, mas quer garantir que todos os seus jactos 737 Max em serviço em todo o mundo sejam verificados para detetar problemas semelhantes.

CITAÇÃO DE HOJE

"O facto de estar a ser descontinuado vai ser um enorme choque para o sistema, para os pacientes, para as famílias e para os médicos."

-Dr. Robyn Cohen, pneumologista do Boston Medical Center, reagindo a uma grande mudança de inalador para a asma que vai ocorrer nos EUA no próximo mês. O popular inalador de marca Flovent desaparecerá das prateleiras das farmácias a 1 de janeiro e os médicos receiam que os doentes possam ter atrasos na mudança para alternativas e que estas sejam cobertas pelos seguros.

O TEMPO DE HOJE

Consulte a sua previsão local aqui>>>

E FINALMENTE ...

A queda da bola na véspera de Ano Novo explicadaAqueda da bola em Times Square é uma tradição de Nova Iorque desde 1907! Assista a este pequeno vídeo para aprender alguns factos adicionais sobre o ritual atraente marcado para domingo à noite!

